多加小心！Trimet同一天发生两起恶性伤人事件

上周末，Trimet发生两起独立恶性伤人事件，引发乘客对Trimet公共交通系统的安全问题的重新关注。

8月26日星期六晚上约10时30分，波特兰市中心发生一起割喉事件。监控录像显示，袭击者先是尾随受害者至先锋广场的MAX站台，张望片刻后走近受害者，举起凶器刺伤了受害者的喉咙。受害者一边捂着脖子一边迅速走开，血液“喷涌而出”。受害者随后被送医，情况稳定。目击者描述，袭击者是一个三十多岁、上身赤裸的男子。约30分钟后，该男子于西南第10大街一酒吧外再次刺伤一成年男性胸部；该男性被送往一家医院，伤势严重。最终，该嫌疑人于当晚在西南第14大街和Alder街交汇处被捕。该嫌疑人目前面临两项谋杀未遂指控，检察官要求采取预防性拘留措施，以否决对被告的保释申请。警方调查后表示，这些攻击是随机且无缘由的，嫌疑犯可能还对当晚其他数起未报警的袭击事件负责。

另一起恶性伤人事件发生在同一日下午5时45分左右，两名17岁少年在波特兰东南部的一辆MAX火车上被刺伤击。受害者和嫌疑人都在I-205高架桥沿着东南Flavel街的MAX站下车。警方在大约一个街区外找到了嫌疑人，并在短暂的追逐后将其拘留。受害者中其中一人心脏受伤被送医治疗，而另一人则在现场接受了医疗处理。警方事后得知，嫌疑人在被捕前刚刚抢劫了位于东南Flavel Street第9100街区的一家便利店。抢劫事件中没有人受伤。根据警方的调查报告，这一袭击似乎受到了种族歧视言论的激发，被害者没有与嫌疑人发生任何争执或接触。

这些令人不安的事件让这座城市重新思考了其公共交通系统内的安全问题。呼吁大家在使用公共交通系统时保持警惕，特别是在夜间。如果发现任何可疑行为或感到不安全，应立即寻求帮助并与警方联系。