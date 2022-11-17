外賣盒大賣歡迎預訂 優惠延至12月中

新洋食品感謝顧客鼎力支持



（本報訊）新洋食品公司感謝廣大新老顧客的鼎力支持，此次的大促銷活動，自上周在波特蘭新聞刊出後，市場反應非常熱烈，兩個貨櫃的外賣餐盒在短短幾天內幾乎售罄，目前仍有少量存貨，有更多的貨品正在海運的途中，預計很快就能上架供大家選購。為了照顧每位光顧的客戶，新洋食品決定將促銷延至12月15日。

在物價日趨上升的時期，餐館的老板們都驚訝為何新洋食品可以向客戶提供產品質量保證的同時，又可以用超低價售出外賣盒呢？

原來，新洋食品公司與中國大陸廠家合作，自設廠房生產自家品牌的外賣盒，以價廉物美為大前題，服務本地餐館業。他們生產的外賣盒，備有各式大小不同尺碼，選擇比其它批發商所供應的還要多，照顧到不同形式餐飲的需要。

從自家工場，自家品牌，到海運報關的一條龍服務，運到美國直銷，中間無涉及任何中介的費用，價錢當然可以做到最低。

新洋食品公司老闆張新表示，令他意想不到的是各款貨品在促銷開始就見到顧客們踴躍到來搶購，為了不讓顧客失望，他已下令工廠加班加點，趕工生產。張老闆表示，多個貨櫃即將陸續抵達波特蘭，一定能滿足顧客的需求。張老闆更決定將優惠價延至下月中。目前已開始接受餐館預先訂貨。

新洋食品公司經營食品批發兼零售已有10多年，一直被譽為『餐飲業界的老朋友，家庭主婦的好幫手』。疫情過後，新洋食品再次發揮「老朋友、好幫手

的特色，繼續為新舊顧客提供價廉物美的貨品，為餐館、家庭謀福利抗通脹。

新洋食品公司自年前進駐Happy Valley區營業後，更貼心地照顧零售顧客。超市有寬敞、舒適且明亮的購物環境，各商品陳列區域錯落有致，商品分門別類，無論是冷凍肉類、速凍點心、蔬菜瓜果、各式醬料、南北雜貨、中西零食及廚房用品等等，應有盡有。

新洋食品公司地址：12405 SE 82nd Ave., Portland (Sunnyside夾82街），電話：503-517-7196，或加入新洋食品的微信群，隨時掌握新洋食品的最新的優惠和貨品資訊．