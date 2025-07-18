夏日高温如何保持涼爽又省電？

（本報綜述）波特蘭本週迎來熱浪，氣溫將維持在華氏90多度（攝氏32度以上）。很多居民都在苦惱：怎麼讓家裡涼快一些，同時又不至於收到嚇人的電費帳單？

以下這些簡單又實用的方法，或許能幫上忙：

白天遮擋陽光

把百葉窗拉下，尤其在中午到下午最熱的時段，可以有效阻擋外面直射的陽光。能源部指出，有76%的日光會透過窗戶變成室內熱氣。建議把百葉窗葉片向上調，減少熱量進入。如果窗戶直曬，還可以用中性色窗簾+白色塑料背襯，能降低約三成的熱氣進屋。 夜晚或清晨通風

等外面溫度降下來（通常在晚上或一早），把窗戶打開、用電風扇把涼風引進屋裡。波特蘭通用電氣公司建議：「趁著清晨用風扇把涼空氣吸進家裡，等外面溫度回到華氏75到80度（攝氏24到27度），就把窗戶關起來，把涼氣留在室內。」 延後使用產熱的家電

烤箱、洗碗機、烘乾機或熱水澡，這些都會讓家裡變更悶熱。盡量等到深夜或早上再用，避免白天給空調增加負擔。 少用排氣扇

廚房或浴室的排氣扇會把冷空氣抽走，如果不必要，盡量少開，留住屋裡的涼氣。 換用LED燈泡

LED燈泡比傳統燈泡省電又少熱量，是高溫天節能的好幫手。 調高冷氣溫度

如果使用空調，試著把溫度從華氏70度調到華氏76度（約攝氏21度調到24度）。每提高幾度，都能減少耗電。但要注意，身體有特殊健康狀況的人，還是以安全舒適為優先。

波特蘭接下來幾天仍是酷熱天氣，請大家做好防暑準備，也記得多關心身邊容易受熱影響的親友。如果需要更多資源或協助，可隨時聯絡當地社區服務機構或能源公司了解降溫方案。