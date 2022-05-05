墮胎權草稿外洩 為美期中選舉拋震撼彈 布朗州長誓要保住墮胎法案

（綜合報導）美國最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草案外洩，可能標誌著全美政治版圖的劇變，在這預料競爭激烈的選舉年，給了民主黨一個轉移期中選舉戰略的機會。

報導稱，這個選舉年的重心原本預料會聚焦在通膨等經濟議題上，如今，從地方到聯邦的自由派人士全都急於把握墮胎權支持者的這股憤怒與能量，不同政治光譜的候選人也急著調整選戰訊息。

政治新聞網站Politico引述一項外洩的初步意見草案報導說，美國最高法院正準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定。短短數小時後，維權人士已聚集在最高法院外的階梯抗議，黨工也忙著投遞信件，尋求將這個潛在裁決定位為今年11月如何投票的選擇。

參院民主黨選舉委員會在聲明中表示，「共和黨人對墮胎、節育和女性保健的攻擊，已大幅升高2022年選舉的重要性。」

在波特蘭，這消息立即觸發起民眾上街反對，支持在墮胎一事上，女性有自主權。

原定在周二的一場共和黨州長候選人辯論會中，這墮胎權的問題亦成為了當晚的主要話題。共和黨一向是反對墮胎的，有候選人指出，俄勒岡州政府在保護女性墮胎權所撥出的款項，是本地納稅人的錢，但卻花在從別州到來本市進行墮胎的女士身上。共和黨人亦強調他們是反對墮胎的，因為他們關心的是一條生命，而不是一個醫療程序。

在2017年，俄勒岡州布朗州長將生殖健康公平法案簽署為法律。這被支持墮胎合法化的人士稱為全美最先進的生殖健康保健法，要求保險公司向受保者全數支付與墮胎有關的費用，同時又將這生殖健康保險範圍擴大到所有人，無論其移民身份如何。

在最近的州議會上，州政府批出1500 萬元，作為擴大本州的墮胎服務撥款。

此舉是為了回應鄰近對墮胎有限制的州。如愛達荷州正試圖在6週後限制墮胎。俄勒岡州的資金將有助於擴展服務，幫助從其他州旅行到此尋求墮胎服務的人士。

如果最高法院推翻墮胎權法案，愛達荷州等將有更大的自由度來限制墮胎。

然而，根據現有的州法律，俄勒岡州的墮胎權將繼續存在。布朗週二發布了一份視頻聲明誓言要“努力爭取保留法例”。