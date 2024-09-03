塞勒姆警方追回價值50萬美元有組織零售盜竊商品

(本報綜述)塞勒姆(Salem)警方近日成功破獲了一個涉及大規模零售盜竊的有組織犯罪團伙，追回了價值近50萬美元的贓物。這次行動標誌著馬里恩縣(Marion)警長辦公室在經過數月的深入調查後，對犯罪團伙的打擊取得了重大進展。

8月19日，警長辦公室在塞勒姆東北部Evergreen大道的一處房產執行搜查令時，發現了大量來自各大零售商店的被盜商品。據悉，追回的贓物包括超過2200套樂高積木、8500多個視頻套裝、DVD、4K光碟和藍光光碟、800多張黑膠唱片以及超過1000件玩具。這些物品的總價值約為49.5萬美元。

48歲的塞勒姆居民薩爾瓦多·巴拉扎(Salvador Barraza)因涉嫌參與該零售盜竊團伙而被逮捕。巴拉扎預計將於9月16日上午9點出庭，他面臨有組織零售盜竊、洗錢以及一級接收盜竊物的指控。

此次行動得到了塞勒姆警察局、俄勒岡州司法部以及多家零售商的協助，包括Target、Barnes & Noble、Walmart和Fred Meyer。塞勒姆警察局對該次行動表示支持，並指出，這次成功的打擊行動得益於各地區機構的協作，對解決塞勒姆-凱澤地區的零售盜竊問題產生了積極影響。