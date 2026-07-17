塞勒姆擬建51億美元巨型數據中心 

（本報綜述）塞勒姆（Salem）市府近日公布一項總投資約51億美元的大型數據中心計劃。加州科技公司維魯斯（Verrus）計劃在塞勒姆東南部興建數據中心園區，項目若獲批准，可能成為塞勒姆歷來最大規模的私人投資之一。

根據規劃，項目將建在靠近東南Turner路與東南DeerPark路交叉口，占地約75英畝，內容包括3棟數據中心大樓及一座變電站，主要為雲端運算、人工智能和企業服務提供運算能力。

塞勒姆市經理克里希納·南布里表示，項目建設期間可提供多年建築工作，完工後預計創造約75個永久職位，並為市府帶來可觀稅收。市府初步估算，項目每年可能為塞勒姆一般基金增加約900萬美元，並為社區宜居稅收計劃增加約150萬美元。

公司稱，這座園區將不同於傳統數據中心，計劃使用電池儲能、封閉式循環冷卻系統，以減少用水，並在電網用電高峰期間主動降低電力需求。公司也表示，服務該項目所需的基礎設施升級費用將由企業承擔，希望讓數據中心成為當地電網的資源，而不是負擔。

不過，維魯斯目前尚未公布園區實際用水量和用電量，表示待設計完成並提交正式建築計劃後，才會公開更多技術資料。公司執行長承認，居民有理由關心用水、噪音及電力問題，企業將在後續程序中提供更完整說明。

在市議會會議上，當地建築工會代表對項目表示支持，認為大型數據中心可帶來多年穩定的建築工作、永久職位和稅收收入，有助於工人買房、養家及建立退休保障。

但也有不少居民要求市府放慢進度。他們擔心數據中心大量耗水耗電，可能增加噪音、環境壓力及電網負擔，也質疑企業是否能真正履行承諾。有居民指出，俄勒岡已有超過100座數據中心，不應在缺乏完整數據前再批准大型項目。

目前計劃仍處於市府審查初期，尚未正式批准。