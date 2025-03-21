報稅後或可拿到可觀退款！免費報稅服務現已開放

（本報綜述）隨著報稅季節的到來，俄勒岡州政府提醒民眾，即使不確定自己是否需要報稅，報稅後也可能有機會獲得一筆可觀的退款。為了幫助更多居民順利完成報稅，州政府透過「稅務基礎設施補助計畫」，資助社區機構提供免費報稅服務，幫助低收入居民和符合條件的家庭提交報稅申請，確保不會錯失應得的退稅。

即便收入較低，或認為自己不需要報稅，以下幾個原因可能讓人改變主意

一、可能獲得退稅。若雇主從工資中預扣過多的稅款，可申請退還，這對兼職或短期工作者尤其重要。

二、可申請各類稅收抵免，包括聯邦與州所得稅抵免、俄勒岡兒童抵免、工作家庭抵免、退休儲蓄抵免、美國機會學習稅收抵免等，進一步增加退稅金額。

三、青少年也可能獲得退稅。許多家長誤以為青少年子女的收入會直接納入家庭報稅，但若孩子有兼職工作，即便仍是受扶養人，也可能獲得退稅。

四、疫情期間未報稅的人仍可補報。許多人因疫情影響錯過前幾年的報稅，若需要補報過去幾年的稅務，仍可申請免費幫助。

五、即使錯過四月十五日的報稅截止日期，若符合退稅資格，仍可在十月前提交申請，且不會被罰款。

為幫助更多居民順利報稅，州政府資助的免費報稅點遍布全州，幫助低收入居民、移民社群及鄉村地區的家庭完成報稅。若需要協助，可撥打2-1-1或發送電子郵件至 *protected email* ，獲取最適合的免費報稅幫助點。

更多資訊可造訪俄勒岡州稅務局官網查詢報稅資格和資源，確保不錯過應得的退款。