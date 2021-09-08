報復性出遊結束了? 遊人大減、機票降價

（綜合報導）隨著夏季旅遊旺季的消退，機票價格日前下降，並引發了外界對未來幾周的商務旅行是否會像往年一樣回升的疑問。

美國運輸安全管理局TSA週二對近135萬人進行了安檢，這是自5月11日以來最少的一次。隨著孩子們重返學校，旅行需求通常會在夏末下降，但邊疆航空Frontier、西南航空Southwest、美航American和精神航空Spirit等多家航空公司的高管上個月警告說，他們的收入不達預期，或是由於預定疲軟而下調利潤預期。這些高管將這一趨勢歸咎於新冠Delta變種病例的增加。

美國疾病控制與預防中心CDC主任瓦倫斯基週二建議未接種疫苗的人不要在勞工節週末旅行。

根據德意志銀行的一份報告，截至8月27日的一周，大多數美國航空公司的國內機票價格較前一周有所下降。票價因航空公司的服務和網絡而異。

對於提前21天購買的機票票價，Spirit和捷藍航空JetBlue的國內單程平均票價在一周內下降了30.6%，分別降至51元和183元。

美航的國內單程平均票價下降近23%至158元，達美下降超過20%至150元，美聯航下降超過25%至199元。

美聯航週三表示，預計在包括勞工節週末的9月2日至9月7日期間將運送200萬名乘客，約爲去年的三倍，但低於2019年假期週末運送的260萬人次。