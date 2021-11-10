報告：非白人業主是波市物業維護系統下最受傷害的一群

（本報綜述）生活在美國，置業安居是很多人的夢想，但擁有一棟自己的房子，作為業主卻有很多規則要遵守的，對不少人士特別是移民來說，維護好房子的外觀和草坪的工整，絕對不是易事。做得不好，隨時會被投訴，甚至被告上法庭。

最近本市的一份報告指出，受到這些潛在的物業維護規則影響最嚴重的，大部份都是有色人種業主，有人卻因此而債台高築，甚至失掉房屋。

有一名波特蘭的屋主，因鄰居向城市監管局投訴他家外牆的油漆剝落，令到他的業物被積累扣押了30,000美元。又有一名失明的退伍軍人因被投訴未有修剪好房屋外的草地和他有一輛極難看的汽車，因而欠下88,000美元的債務。另有一名腦部嚴重受傷的老年人，被鄰居投訴他的汽車停在後院，以及房屋改造工程一直未有完成，他的房子幾乎被銀行拿走。

市政府的監管局辦公室週三發布了一份報告，重點介紹了波特蘭市如何執行其冗長的物業維護規則清單。該報告發現，本市的系統經常令到微少的事件滾成雪球那樣大，令到屋主出現嚴重的財務損失。特別是那些居住在被仕紳化地區的業主，他們所受到的打擊最大。

所謂仕紳化是都市發展的其中一個現象，指一個舊社區從原本聚集低收入人士，到重建後地價及租金上升，原居民無法承擔而被迫搬遷，取而代之換成更高收入的人士遷入，取代原有低收入者。

像大多數城市一樣，波特蘭也有房產維護的規定，涵蓋從房屋圍欄的高度到草坪狀況等所有內容。要執行這規定的內容，全靠鄰居和路人的投訴。

根據監管局辦公室的數字，由2013年至2018 年期間他們收到15,000多宗投訴，例如草太長、屋外行人道不安全…….等等，接到投訴後，發展局人員會進行調查，如屬實，業主要在指定期限內修正，否則會被罰款數千元。而這等投訴主要來自一些快速被仕紳化，有較多有色人種居住的舊區。

監管局發現，這個基於投訴而執法的做法，令到出現極不公平的情況，專是針對低收入和非白人，迫使他們遷離原區。報告指出如市政府繼續採用這始於早期的種族主義治理時代的方式作監管，這個監管系統就變成一個破壞性極高的系統。

報告亦指出，愈來愈多富裕的白人遷入這些被仕紳化的地區，然後將自己的審美觀來量度一直在這多年的房屋，並利用這投訴系統，讓在區內住有好一段時間的有色人種居民陷入負債的情況。

舉例，一名屋主被投訴排水溝鬆了，如在30天內未有修好，接下來每月罰款299元，如3個月後仍未修好，接下來的罰款變雙倍，每月598元。這時，作為債權人的政府就會在業主的房產加上留置權，如業主一直未付罰款，最後可能導致政府依法向房屋進行法拍，取回罰款。

監管局最後建議政府設立一個不完全靠罰款的全新的執法系統。