報告：俄勒岡州家庭債務增加

（本報綜述）根據俄勒岡州財政部周二發佈的財務健康成績表，俄勒岡人的收入和淨資產都有在增加，但家庭債務卻高於2018年，並指出本州的金融知識水平正在下降。

新的俄勒岡金融健康成績表從2018年到2021年的統計數據喜憂參半。

該報告的數據，是於從2021年接受調查的俄勒岡州1,261戶家庭和2018年接受調查的1,250戶家庭所收集得來的。研究人員還使用了來自美國人口普查局、美聯儲和金融業監管局投資者教育基金會的信息。

數據顯示，俄勒岡州的家庭收入中位數從2015年到2020年有所增加。2020年，美國人口普查發現俄勒岡州人的家庭收入中位數為65,667美元，高於2015年的51,243美元。

然而，俄勒岡州部分地區的收入中位數與全州的數字相去甚遠。例如，在俄勒岡州南部，2020年的收入中位數為52,262美元，該州東北部和東南部地區為47,838美元。

數據還顯示，從2019年到2020年，俄勒岡州家庭的淨資產中位數顯著增加。2020年，家庭淨資產為293,700美元，比前一年增長了60%，淨資產增長的大部分來自房屋價值的增加。

至於在債務方面，成績單顯示每個家庭的債務數額繼續增加。2015年，平均債務為49,550美元。到2021年，這一數字高達61,760美元。從2018年到2021年，全額支付信用卡的人數從56.5%下降到55.5%。

同時，調查結果還顯示，俄勒岡人的金融知識正在下降。俄勒岡人，尤其是那些生活在農村和代表性不足社區的人，對自己做出良好財務決策的能力缺乏信心。那些金融知識較少的人更有可能承受壓力，也不太可能存錢。

該調查向參與者提出了七個問題來衡量他們的財務知識。那些答對了四個或更少的人往往更難支付賬單，更有可能說他們“只是在經濟上勉強糊口”，而且不太可能有退休賬戶。

該研究還發現，俄勒岡州的有色人種往往比白人或亞裔受訪者承受更大的經濟壓力。全國數據顯示，有色人種的家庭財富要少得多。

在接受調查的俄勒岡人中，28%的受訪者表示，如果遇到緊急情況，他們可能無法拿出2,000美元。對於接受調查的有色人種，38%的人表示他們無法在緊急情況下拿出2,000美元。

俄勒岡州財政部長託拜厄斯·瑞德（Tobias Read）表示，他希望新的成績單能夠向本州民眾提供更多在金融知識的計劃，從而促進本州在經濟方面的平等。