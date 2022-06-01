報告：五分一成年患者有「長新冠」 多種器官損傷
（綜合報導）美國疾控中心（CDC）24日發布最新的「長新冠」研究報告稱，感染過新冠肺炎的65歲以下成年人中，每5個人中就有1人經歷至少一種長期後遺症，而65歲以上的長者更是每4人就有1人出現至少一項長新冠症狀。主要是造成內臟器官的損傷，多在心臟、肺和腎3個部位。
這項研究針對近200萬人進行，比較65歲以下及以上兩族群患者康復後，與未感染新冠的人的狀況。研究人員發現，長新冠會影響許多不同器官，包括心臟、肺和腎等，其他問題還涉及血液循環、肌肉骨骼系統、內分泌系統、消化道狀況、神經系統問題以及精神上的症狀。
研究指，不論感染者年齡，最常出現的後遺症是呼吸道問題和肌肉骨骼疼痛。而新冠患者康復後出現呼吸道以及肺栓塞等肺部問題的風險，是未感染者的兩倍；與年輕人相比，65歲以上長者發生腎衰竭、神經系統問題和大多數心理健康狀況的風險更大。
另外有報導指，多數確診康復這都有喉嚨疼痛和咳嗽的症狀，如果問題持續，這顯示可能有胃食道倒流的情況，應盡量避免油膩油炸、蛋糕甜點、咖啡茶可樂、橙或菠蘿等容易導致胃食道倒流的食物。
雖然最新研究指出重症患者出現長新冠機率更高，但早期研究已顯示，一小部分的人雖然在染疫期間只有輕症或無症狀，但在康復後卻出現長新冠後遺症。