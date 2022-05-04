報告顯示本州針對亞裔的仇恨罪案走勢令人擔憂

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（本報訊）五月是亞太傳統月，全美各地的亞太裔都會慶祝這一個日子，近年很多組織更藉這時候，舉行反岐視亞裔的活動。在傳統月臨近之際，一份最新的調查發佈結果，顯示發生在俄勒岡州亞太裔社區的種族仇恨和騷擾事件不斷增加。全州有近一半的受訪者表示他們或家人均曾被人用帶有種族歧視的侮辱性說話所冒犯。

這個有關亞裔仇恨的調查是應華人服務中心和亞太裔聯盟（APANO）的要求而作的，獲得的數據將用作支持他們的工作。調查由由本地非營利組織：俄勒岡價值和信念中心（OBVC）進行，這屬於Kaiser Permanente亞洲仇恨犯罪預防倡議的一部分工作。

華人服務中心梁永富主任指出，這不是一件新鮮的事，幾十年來，亞裔社區一直是仇恨犯罪和騷擾的目標，但近期個案急劇增加的現象對亞裔社區產生了不成比例的影響，令社區感到恐懼，變得孤立，並引發更多心理健康服務的需求，而急增的需求已超出了目前提供服務機構的能力所能應付。有許多機構正在努力解決這問題，但我們都缺乏資源並且超出了能力範圍。”

OVBC副執行董事沃格爾表示，他們從社區，特別是亞裔人士和與亞裔合作的機構聽到，他們不單見到這些仇恨事件的增加，而且見到有這經歷的人士的擔憂，以及如何影響他們的日常生活。

為了能獲取更多真實的數據，OVBC在6個月的時間內做了4次的調查。第一個在去年10月，在全州範圍找來了1,403名受訪人士；第二次是在今年1月，訪問了548名亞裔人士。為了衝破言語的隔膜，第三次調查表格更翻譯成中文、韓語和越南語，並由華人服務中心人員負責打電話訪問了300名社區成員。最後一次是在今年3月份，今次採用第一次調查的問題，訪問了386名有色人種州民，目的是要跟最初的調查結果作對比。

沃格爾說：”當收到第一份結果時，數字非常震驚。我們以為這可能與防疫限制和壓力的影響有關，所以到社區逐漸走出疫情的蔭霾後，我們決定再查一下，所以在上月進行了最後一次調查，以取得最新的數據來第一次的結果作比較。但比較下，好不幸這些個案的數字有增無減。”

調查結果的重點如下：

－61%的受訪者認為基於種族的騷擾是一個嚴重的社區問題；

－49%的受訪者表示，他們聽到有人對他們或家庭成員或兩者，使用種族歧視的侮辱性字眼。（推算有74,400 名亞裔州民）

－36%的受訪者看到有人在社交媒體上對他們或家庭成員使用種族歧視的侮辱性字眼。 （推算有 54,700名亞裔州民）

－19%的受訪者表示，他們因種族而面臨人身或財產威脅。（推算有28,900 名亞裔州民）

－84%的受訪者在遇到種族偏見事件或仇恨犯罪後作出報告。

－在報告了事件的人中，只有21%報了警。

－33%的受訪者表示，因為這些種族仇恨事件，他們減少了與朋友和家人互動、運動或購物的時間。（推算有50,100 名亞裔州民）

－39%的受訪者表示擔心他們的孩子會成為種族仇恨的受害者。（推算有59,000名亞裔州民）

－87%的受訪者表示，在直接或間接經歷仇恨犯罪或騷擾後，他們沒有尋求心理健康的支援。

根據俄勒岡州司法部發布的數據顯示，2020年種族仇恨犯罪的報告激增了366%，其中20%是由亞太裔人士所報告的。地方和國家數據表明，接獲的仇恨犯罪和騷擾報告數字正在不斷增加，並且由於亞裔社區對文化障礙和對執法不信任，因此數字實在是被低估了。

OVBC副執行董事沃格爾指出，有受害人選擇不報是一個值得關注的問題，她認為這些人不報的原因，主要是對醫療和執法系統的不信任、語言障礙以及不知怎樣提出報告，和何時提出。

華人服務中心設立了一條多種語言的仇恨犯罪舉報熱線，他們亦同時向受害人提供心理健康的支援。APANO則集中在社區意識和公共政策宣傳上。

最近的數據表明，亞裔長者是仇恨犯罪的常見目標，因此長者都不願離開家門、參與社區活動或去雜貨店。OVBC數據表明，41%經歷過仇恨犯罪或騷擾的受訪者年齡均在50歲以上。美國退休人員協會強烈譴責所有出於種族動機的暴力和騷擾行為，並正在努力提高公眾對其對50 歲以上人群影響的認識。

APANO副主任Duncan Hwang評論說：“這項調查紀錄了大多數亞太裔社區成員的狀況。在某種程度上也是因為最近在政治舞台上出現的語調，令到亞太裔美國人及其企業成為種族主義和暴力的目標，這情況變得越來越嚴重，而社區卻沒有做好應對的準備。”