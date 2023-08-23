堅持不懈：仇恨犯罪案迎來轉機，受害者親述抗爭經過

（本報綜述）面對複雜冗長的司法審理體制，很多仇恨犯罪的受害者不得不放棄訴訟。然而，一位受害者憑著尋求正義的決心，最終得到了回應，陷入停滯近兩年的仇恨犯罪案，最終有了突破。丹尼斯·科特(Dennis Cote)，一位39歲的菲律賓裔研究生，便是此次事件的主人。

2021年10月的一天，他在波特蘭東南區的一條街道上受到了一次基於種族仇恨的襲擊。襲擊者馬克·弗蘭克林(Mark Franklyn)的暴力行為，讓科特的身心都受到了重創：鼻子骨折，持續呼吸困難，腦震盪，並最終影響了他的視力和認知能力。

事實證明，通往正義的道路是複雜且充滿挑戰的。麥魯瑪縣檢察官最初僅僅對襲擊者弗蘭克林提起了四級輕罪指控。法律界對此提出批評，強調以二級重罪來提出指控才有可能產生更長時間的監禁，才能更有力地向社會傳達出反對仇恨犯罪的訊息。

檢察官的決定導致襲擊者保釋金都未交便從監獄釋放，使他得以離開波特蘭後前往愛達荷州，逃脫了法律的制裁。這樣一來，受害人科特追求公正的道路上又多了一重阻礙，因為雖然愛達荷州警方很快逮捕了襲擊者，但麥魯瑪縣檢察官卻未能爭取到將其從愛達荷引渡回俄勒岡，愛達荷州便不得不將其重新釋放。從此，案件停滯長達15個月。

儘管困難重重，科特對追求公正的決心從未動搖。他了解了美國種族動機暴力的相關信息，研究了影響引渡決定的各種錯綜複雜的官僚制度因素。為了推動案件進展，科特尋求了免費律師的幫助，並獲得了亞裔美國群體的支持。

在科特聯繫了當地新聞機構俄勒岡人報後，案件出現了轉機。該新聞機構的介入，重新點燃了案件的活力。新聞機構的調查促使愛達荷州當局採取行動，最終促成了弗蘭克林的逮捕。

這一系列事件凸顯了仇恨犯罪受害者面臨的挑戰，揭示了應對仇恨動機暴力時法律體系的複雜性和不足。科特的經歷呼喚著處理仇恨犯罪案件的系統性改革。他對正義的堅定追求，加上法律專家、社會團體和新聞媒體的支持，才使得案件實現了實質性進展。受害者堅持不懈推動停滯了的案件的事實，也引發了對體系內固有限制和官僚效率低下的疑慮。科特的故事，還凸顯了媒體在倡導公正方面的關鍵作用：新聞調查不僅協助了嫌犯的追捕，還敦促了當局採取行動。

案件儘管取得了進展，正義得到了伸張，但遲到的正義算不上正真的正義。我們不禁要呼籲繼續進行司法改革、採取更為積極的措施打擊仇恨動機暴力，為受害者及時地伸張正義。