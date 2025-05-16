基礎設施年久失修　市議會啟動修缮計劃

（本報綜述）面對道路、公園、下水道等城市資產長期失修、維護經費缺口巨大的困境，波特蘭市領導人近日邁出「第一步」，啟動一項全市性基礎設施整修與資金規劃計劃。

市議會交通與基礎設施委員會於週一一致通過一項提案，要求市府高層制定一套完整的城市資產管理策略，並在未來兩年內提出應對數十億美元維修需求的融資方案。提案發起人、委員會主席奧莉維亞·克拉克表示：「這些不是華麗的工程，但對所有波特蘭市民來說，卻是最基本、最重要的工作。」

根據波特蘭市審計署2023年報告，全市基礎設施多年來持續延宕維修，導致維護經費從2019年的每年約4.75億美元，暴增至2023年的近14億美元。長期忽視不僅加劇破損，也大幅提高修繕成本。克拉克指出，這正是市府「無法再將問題往後拖延」的原因。

此次通過的決議，要求新任市政行政長官於2026年9月前提交一套城市資產管理策略草案，確立維修優先順序、評估基礎設施狀況，並規劃日常保養機制。同時，市首席財務官需於2026年底前提出「一般義務債券」提案，為維修經費籌措資金。

目前波特蘭市政府所掌控的基礎設施總價值已達740億美元，涵蓋道路、橋樑、下水道、公園、圖書館與游泳池等公有資產。然而，由於長期採用「委員會制」，各部門各自為政，導致資源重疊與決策效率低落，基礎設施維護未被有效統籌規劃。

波特蘭商會公眾事務副總裁強·艾薩克斯指出，這項改革「已延遲了至少40年」，並強調市府已無法再推延行動。

2023年統計顯示，波特蘭的主要基礎設施總資產價值逾740億美元。議員蘿麗塔·史密斯也支持提案，稱此舉「理所當然，是必須的第一步」。

全案接下來將送交市議會進一步審議。若通過，將為波特蘭長期積壓的公共設施問題提供一套全市性的解方。克拉克強調：「這是我們回歸基本市政功能的重要一環——好好照顧我們已擁有的資產。」