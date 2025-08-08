執行驅逐令遭槍擊 警員向房東索賠2300萬

（本報綜述）華盛頓縣一名副警長查爾斯·多茲對Tualatin一處公寓業主及管理方提起高達2300萬美元的訴訟，指控其未警告住戶內有持槍租客，導致自己在執行驅逐令時遭到伏擊並身中七槍，其後“經歷痛苦、恐懼與精神折磨”。

事件發生於2023年7月26日，多茲與另一名副警長前往公寓執行驅逐。當另一名警察踢開上鎖並被封堵的房門時，租客克里斯·格雷夫斯（Kris Graves）立即開槍，多茲頭部、面部及軀幹多處中彈，左眼永久失明並造成多處重傷。租客於2023年4月起停付房租，並被鄰居聽到深夜大聲叫喊，窗戶長期封閉。警方後來在公寓內發現他已死亡。

訴訟指控公寓業主、物業管理公司、不動產服務商以及現場主管妮可·穆齊格失職，未進行福利檢查，也未在租約中禁止持槍，且在得知單元被封鎖與更換鎖具後未採取合理降級措施。

公寓方代表拒絕置評，其他被告則未回應媒體詢問。華盛頓縣警長辦公室發言人戴維·休伊表示，多茲仍在病休中。訴訟已於7月25日在麥魯瑪縣巡迴法院立案。

這起事件給房東業主們的教訓是：在租客管理和風險防控上必須主動作為。租客若長期不繳租金、封堵門窗、情緒異常甚至改裝鎖具，都是潛在危險信號，房東與物業應及時進行福利檢查、報警或啟動危機處理機制，必要時加強租約條款限制（如禁止非法持槍）。忽視這些警訊不僅可能危及他人生命安全，還可能使房東在法律上承擔重大責任並付出巨額賠償。