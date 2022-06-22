執法部門搗破一龐大跨國華人非法大麻集團 涉及透過本地餐館或其它行業進行洗錢

經過兩年的調查，俄勒岡州中部的毒品調查部門，周二採取了行動，在馬德拉斯（Madras）和 卡爾弗（Culver）市掃蕩了6個非法大麻種植場，拘捕了15名人士，並瓦解了一個與來自中國的國際販毒集團，該集團透過餐館和其它行業進行洗黑錢。

週二當天，俄勒岡州中部的毒品調查部門聯同杰斐遜（Jefferson）縣警長辦公室、德舒特（Deschutes）縣非法大麻執法小組和美國國土安全調查局的探員，結束了為期兩年的調查，一起採取行動。該調查涉及一個國際販毒集團，他們在馬德拉斯及卡爾弗非法種植和加工大麻，然後將其運往波特蘭市再分銷到全國。

早在兩年多前，當地警方接到多宗投訴，並獲通報有關該集團的20多個種植場地點，於是杰斐遜警方展開調查，但發現這是一個複雜的犯罪網絡，最終要求多個部門加入調查的工作。

在接下來的18個月內，調查人員，特工人員以及情報分析員對該組織超過23名成員、20個房產、銀行帳戶和太平洋西北區以及亞洲的多家中餐館進行了調查，這包括實體監視和電子監控。

在美國緝毒署、國稅局、美國海關和邊境巡邏隊、美國國土安全部、俄勒岡州中部毒品調查隊(CODE)和德舒特縣非法大麻執法部(DCIME)的聯手調查下，探員確定了這個組織的結構，並鎖定了組織的領導層。調查更發現，出售大麻的收益經常通過中國餐館和企業洗清，然後​​再轉回中國，偽裝成國際商業交易。

一名64歲居住在馬德拉斯的男子被指是該組織的頭目，據稱所有種植場均是由他擁有的，其中有些是他與家人共同擁有，又或用由他完全掌控的公司擁有的。

調查人員指出，在行動中拘捕了14名中國勞工，他們大部份是由墨西哥被販運到美國，並在俄勒岡州和華盛頓州的餐館打工。後來，被這販毒組織招攬從事非法大麻貿易工作。這些工人通常住在種植場內，並經常從一個種植場被轉移到另一個種植場。

在今次的突襲行動中，執法部門共執行了六項搜查令，拘捕了15人，起獲16,240磅加工大麻、17,704株大麻、四支手槍和“大量美元現金”。

有10名工人被拘留、經問話後被釋放。另有5名在現場被捕的男子，現被關進杰斐遜縣監獄，他們其中一人來自紐約，兩人來自馬德拉斯，一人來自比弗頓，一人來自波特蘭。所有人均被控非法製造、運送和擁有大麻，而在馬德拉斯的領導人也被指控非法擁有槍支。執法部門亦已鎖定多名外國和國內疑犯，並表示一旦完成調查，預計將會有更多人被捕。

CODE和DCIME表示，他們“已搗破了該組織最大和最活躍的種植場”，並說：『調查人員已知道其餘地點所在，並很快就會搗破這些地點。”

卡爾弗和馬德拉斯市及杰斐遜縣周邊地區一直處於嚴重的干旱天氣，食水供應緊張。CODE和DCIME展開調查後，他們發現非法大麻種植場從附近的住宅、商業農場或直接從連接到地下水源的泵中轉移或盜取大量水，加上他們所採用的殺蟲劑危害到住宅的食用水質，嚴重影響到用戶的食水供應和健康。另外，非法大麻種植場的用電量非常高，他們取電方式容易導致火警的發生。可以說是這些大麻種植場嚴重威脅著當地的居民安全。

在俄勒岡州，擁有少量大麻用於娛樂用途是合法的。然而，大型無牌的大麻經營仍然是非法的。