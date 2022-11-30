執法不足　交通意外死亡人數大增 原因是執法撥款未被動用

（本報綜述 王星編譯）在過去的兩年內，俄勒岡州運輸部批准下發給各地執法機構用於交通執法的數百萬美元撥款，竟有大部分資金完封不動。

根據記錄，俄勒岡州在2021年全州死於交通意外的人數竟是有史以來最高的——超過500人，而2022年死亡人數將比上年這數字更高。

州政府為各城各縣提供資金，用於交通執法工作，重點包括超速、醉駕和分心駕駛、安全帶使用以及行人安全等。

一名因交通意外失去女兒的父親塞佩里奇說：「作為一個父親，失去一

無辜的孩子是毀滅性的，而在俄勒岡州法律系統的運作，是全沒正義可言的。」

在過去的兩個財政年度，即2020年10月到2022年9月，州運輸局向大約100個執法部門發放了超過430萬美元的撥款，而這些部門報告平均只用了約59%，共約250萬元。以下是一些地方機構接受撥款的金額和其花費的百分比：

波特蘭市：30萬美元；用了63%

比弗頓市：25萬1500美元；用了79%

華盛頓縣：22萬9600美元；用了58%

卡加瑪士縣：15萬6000美元；用了28%

麥魯瑪縣：15.5萬美元；用了54%

Tualatin市：11萬1200美元；用了100%

西林市：10萬8000美元；用了52%

格利森市：9萬7500美元；用了9%

一些執法部門表示，最大的問題是這筆資金只能用在支付加班費；有些部門則由於人手短缺，甚至連最起碼的巡邏接911電話都很難。而官員認為警員們在一周內工作超過40小時，

涉及到安全和健康的問題。

截至上個月，聯邦政府允許州運輸局使用撥款來支付警員正常工作時間的薪金，但仍需等候頒佈有關的規則，所以什麼都未能動。