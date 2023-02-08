地產界對2023年俄勒岡州地產市場的預測

（本報綜述）本地的地產專家認為，去年本州的地產市場，絕對是一個令所有地產經紀措手不及，收入大跌的一年。因為聯儲局提高利率來遏制通貨膨脹，利息從2022年1月的2.8%上升到10月的6.36%，利息狂飆導致潛在買家離場，並造成相對較高的住房庫存積壓。

根據一份在一月份發放的全國買屋報告,在2021年12月至2022年12月期間, 波特蘭地區的房屋銷售下跌了32.3%, 新樓盤亦下降了38.1%。這情況與全美的市場情況吻合, 房價的升幅有放緩跡象。

本地一大地產公司表示,對很多經紀們來說, 特別是新入行的經紀，這情況是重未出現過的。一名資深的地產經紀說 ：以前做經紀一定要學怎樣賣屋, 但由2013年起，經紀只需在屋外掛一個出售牌,又或在網上放些照片，買家就爭相出價，他笑言，就如他這樣有經驗的，也要找回初入行的筆記，重新學習出售房屋的技巧。

在過去的幾年，地產市場都屬於賣家市場，買家為了能奪得心頭好，只能遷就賣家，有損毀的部份也要接受。一個正常健康的房地產市場，是不會偏幫任何一方的，而且最少要有5到6個月的住房庫存。目前的住房庫存方面，雖然有增加但仍然是偏低。

本地俄勒岡商報日前的一篇報導中，找來本地3名資深地產經紀，為今年的俄勒岡州地產市場作出以下的預測：

1 存貨略高=價錢穩定

經紀指出, 房價預期不會如去年的波動。雖然住房庫存略有回升，但距離應有的庫存數量仍有一段距離。在2021年，庫存只有兩個星期，但到去年12月，已回升到1.8月。說到房價，雖然有下調，但對很多欲購房的人來說，房價仍是偏高。經紀預計，賣家可收到的是開價的97%，並且可能要出錢修補損毀。但經紀強調，由於出售的房屋量並不多，所以今年仍會是一個賣家的市場，唯價錢會較穩定。

2 通脹放緩 =更多買家入場

現在美聯儲已進一步控制通脹，買家將重返市場。過去幾個星期，只要利息稍稍下跌，按揭公司就會忙不過來，一是申請貸款的人特別多，再加上在去年最高息購屋的人會重新貸款。

經紀們估計今年的利率越趨穩定，所以潛在買家習慣利率的新常態後就會重回市場。經紀認為，可為初次置業人士提供靈活貸款方案的貸款公司,將更容易吸納買家。

3 供應鏈問題將影響到建屋成本繼續增加

去年，由於來自中國的家電供應鏈出問題，令到不少新建房子都沒有冰箱，微波爐，洗碗機等電器。同時，疫情導致人工短缺，令到木材供應緊張，這所有均將建房成本推高。預計以上情況會持續，而今年也不會有太多的新建房屋。成本增加，但要維持可負擔的房價，建築商唯有將新屋的面積減少，而地點也會偏遠一些，例如在Aloha, Hillsboro或是Estacada。

4 可住大家庭的房屋會較受歡迎

由於目前房價水平仍是很多賣家所不能觸及, 很多人都會集一家人的力量來買一間大屋, 幾代同堂, 互相照應。但雖然在同一屋檐下，大家都希望有個人空間，所以有個別獨立空間的房屋會較受歡迎。

5 更多可負擔房屋供選擇

經紀們預計，今年會有少量中等收入單位上市，給一些早前因房價過高而放棄的買家多一次置業的機會。目前波特蘭市幾乎已沒有可建新屋的地皮，所有市內的新建房屋多是拆掉原來的舊屋，在原地重建幾間面積較細的單位。經紀預計會有更多擁有大面積地皮的業主, 使用這方法來賺取更大的投資回報。再加上這是市政府鼓勵民眾協助增加住屋的政策。