在跳蚤市場擺攤賣贓物 Gresham男子被捕

（本報綜述）格雷舍姆（Gresham）警方9月14日宣布，逮捕了一名在俄勒岡跳蚤市場（位於Stark街）擺攤的商販，指其涉嫌經營大規模銷售贓物的非法網絡。調查人員在市場與其住所共查獲超過1,200件物品，總價值超過1萬美元。

被捕男子為波特蘭居民賽義德·阿拉維（Said Alawi），警方指控他透過住家及跳蚤市場攤位，長期出售被盜物品。執法人員在行動中查獲大量衣物、清潔用品、化妝品及其他商品。阿拉維目前面臨一級重大竊盜罪及有組織零售犯罪等多項指控。

格雷舍姆警探表示，這是一項持續數月的調查，早在幾個月前，波特蘭警方與克拉克默斯縣（Clackamas）警長辦公室就已掌握該非法「銷贓網絡」的線索。他強調：「當一家二手商店變成銷售贓物的場所時，這傷害了所有人，因為最終會推高所有正規商家的售價。」

此次突擊行動由格雷舍姆警方、波特蘭警方、克拉克默斯縣警長辦公室及多名檢察官協力完成。麥魯瑪縣地檢署專責零售盜竊的檢察官泰瑞莎·特納指出：「這樣的合作行動將越來越多，因為整個大波特蘭地區開始以前所未有的方式協同作戰。」

警方呼籲民眾提高警覺，避免購買來源不明的商品。萊特警探提醒：「如果一家店總是能賣到嶄新的名牌商品，卻長期比其他商家便宜許多，那一定有問題。」