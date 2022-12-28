在美買房所需年收入今年比去年增近半

（綜合報導）由於高抵押貸款利率和居高不下的房價，要在美國買得起一套房，購房者平均需要比一年前多賺近一半的錢。

根據線上房地產經紀公司Redfin公佈的最新數據，若想在美國負擔一套月供2,682美元的典型房屋，購房者的年收入需要達到107,281美元，與一年前所需的73,668美元年收入相比，增幅高達45.6%。

尤其是在2020年2月到2022年10月間，購買中位價房屋的美國家庭的每月支付費用增加了大約70%。過去幾個月，買家負擔加重也是美國房屋銷售急劇放緩的主要原因之一。

年收入10萬美元以上 才能在這45個大城市買房

Redfin公司對全美93個城市的房市現狀進行了分析，發現有39個城市的購房者需要比一年前多賺至少一半，才能買得起房；45個主要城市的購房者年收入至少需要10萬美元。毫無意外，前五名所需收入最高的城市，全都集中在加州。

在排名榜首的北加三藩市，購房者每年需要賺402,821美元（與去年同期相比增長了33.6%），才能支付10,071美元的月供。在排名第二的聖荷西，購買者的年收入要求為363,265美元。在南加橙縣的阿納罕市（Anaheim），購房者年收入須達到254,286美元，才能支付6,357美元的月供；排在第四、第五的奧克蘭和洛杉磯，要求購房者每年分別賺到247,559美元和221,592美元。

增幅最大的城市還包括佛州邁阿密（同比增長63.7%）、德州艾爾帕索（El Paso，增長63.6%）、佛州坦帕市（Tampa，增長62.4%）和佛州開普科勒爾（Cape Coral，增長60.6%）。

所需收入增幅最小的城市

靠近芝加哥的郊區湖縣（Lake County），是負擔房屋所需收入增幅最小的地區，但買家仍需要比一年前多賺33.5%的收入，才能買得起當地的中位價房屋。

綜觀美國的主要城市，底特律購房者的壓力是最小的。購房者年收入超過48,435美元，就可以買得起該地區的中位價房屋。

賣家降價不足以彌補預算縮水

高貸款利率、高房價和通貨膨脹，都在使購房者的預算“縮水”。

華盛頓特區Redfin經紀人特雷勒說：“如果你在幾個月前有90萬美元的預算，那麼利率上升意味著現在只剩下70萬美元左右，賣家的降價幅度不足以彌補這種變化。因此，買家正在遠離城市、尋找更實惠的地區，或等待價格、利率下降後再行動。”

“我鼓勵買家從長計議”，特雷勒認為，“從長遠來看，房價不太可能大幅下降，如果你能負擔得起月供，現在買房仍將幫助你積累長期財富，特別是如果你計畫自住幾年。”

她表示，雖然當前利率高，但房市缺乏競爭，因此購房者擁有另一個優勢，即與賣家談判的機會。