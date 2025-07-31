在波特蘭買房？年薪達到這個數才安全！

（本報綜述）對於許多想在波特蘭擁有自己的房子的居民來說，購房夢仍然遙不可及。根據ConsumerAffairs最新發布的報告，要在波特蘭安全地購買一套住房，需要年收入高達18萬9,964美元，這一數字幾乎是當地家庭收入中位數94,573美元的兩倍。

報告指出，全美平均買房所需年收入為124,817美元，這意味著波特蘭的購房負擔明顯高於全國水平。城市研究所（Urban Institute）住房與社區部門分析表示，雖然自2023年10月房貸利率歷史高點回落後，房屋可負擔性略有改善，但如今購房難度仍接近2005年美國房地產泡沫時期的水準。“造成房價持續高企的最大因素之一，是缺乏可負擔的住房供應。”她說。

與此同時，塞勒姆（Salem）購房所需年收入達153,553美元，家庭收入中位數僅76,010美元；尤金（Eugene）購房所需年收入153,082美元，家庭收入中位數69,311美元。即使在相對較便宜的城市，中低收入家庭同樣面臨嚴重的負擔壓力。

不過，與西岸其他大城市相比，波特蘭的房價仍算便宜。全美購房門檻最高的前九個城市全部位於加州，包括聖荷西（San Jose）、舊金山（San Francisco）、聖塔克魯茲（Santa Cruz）、聖塔瑪麗亞（Santa Maria）、洛杉磯（Los Angeles）、聖地牙哥（San Diego）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、奧克斯納德（Oxnard）及薩利納斯（Salinas）。相比之下，購房門檻最低的城市包括西維吉尼亞州的查爾斯頓（Charleston）和亨廷頓（Huntington）、俄亥俄州的揚斯敦（Youngstown）、路易斯安那州的什里夫波特（Shreveport）以及伊利諾州的皮奧里亞（Peoria）。

此外，購房族群也在發生變化。全國房地產經紀人協會數據顯示，購房者中大多數為已婚夫婦，但單身女性購房比例近年來幾乎翻了一倍，成為僅次於夫妻的第二大購房群體。

這份報告再次凸顯了波特蘭房價高企、可負擔住房供應不足的老問題，對中低收入家庭來說，購房之路依然充滿挑戰。