在俄勒岡 這兩款車最容易被盜竊 保險公司可能拒保！

(本報綜述)近日，來自喬治亞州亞特蘭大的女子德妮莎·威爾金斯為自己的愛車投保卻遭多家公司先後拒絕的消息，引起廣大車主的關注。德妮莎的經歷，提醒車主們，購買部門品牌和車型的汽車時，務必先考慮好車險的購買情況。

近日，車主德妮莎被告知，她的起亞(KIA)牌SUV因「風險過高」而被Liberty Mutual保險公司拒保。上個月，德妮莎為自己的起亞Sportage SUV支付了484.86美元的保險費。她透過電話向Liberty Mutual的工作人員直接提供了帳號資訊進行支付，然而，由於工作人員輸入錯誤，支付未能成功。隨後，德妮莎收到了保單取消的通知。她嘗試重新啟動保險，然而，她的請求卻因其駕駛的車輛品牌和型號而被拒絕。

德妮莎之後嘗試在喬治亞州內透過其他保險公司投保，但遇到了同樣的難題。在喬治亞州，許多保險公司決定將某些起亞和現代(Hyundai)車型列入黑名單。除了喬治亞州，俄勒岡州、路易斯安那州、華盛頓州和賓州的保險公司也經常拒絕為這些品牌的高風險車型提供新保單。即使保單沒有被取消，許多車主的保費也因盜竊、破壞或火災的高風險而面臨上漲。

值得注意的是，保險公司作為私人企業，儘管受到一定的監管，但可以自行決定為哪些車輛和在何地提供保險。起亞和現代車主因車型問題被拒絕的現象愈加普遍，令許多車主感到無奈和沮喪。

事實上，這問題的根源在於這些車型成為盜竊和破壞的高發對象。根據統計，在俄勒岡州，現代和起亞合計佔據了 10 款最常被盜車型中的 6 款。自 2020 年以來，這兩家公司汽車的竊盜案激增，高達 1000%，如何利用汽車漏洞並竊取汽車的影片更是在短影片平台 TikTok 上傳播。

再以費城為例，光是2023年1月，費城就有超過800輛起亞和現代汽車被盜，佔當地當月被竊車輛的57%。面對這一情況，Progressive和State Farm等保險公司暫停了為這些車型提供新保單。

根據2023年全美被盜車輛的數據，美國全國被盜次數最多的10種車輛中，現代伊蘭特（Hyundai Elantra）以48,445次被盜位居第一，其次是現代索納塔（Hyundai Sonata），被盜42,813次。起亞Optima以30,204次被竊排在第三位。根據該數據，現代和起亞品牌的車輛最容易被盜。在前十名中，這兩個品牌的車輛佔據了七個位置，其中現代有兩款車型（伊蘭特和索納塔）分別位居第一和第二，起亞有五款車型上榜（Optima、Soul、Forte 、Sportage）。

現代汽車在回應中表示，希望保險公司暫停承保的措施只是暫時的。自2021年11月起，現代已將引擎防盜器作為標準配置，並為沒有配備引擎防盜器的舊款車型免費提供了軟體升級。

汽車製造商指出，對於駕駛傳統「旋轉啟動」點火系統的起亞或現代汽車的車主，建議及時檢查是否已獲得所有可用的防盜升級措施，並考慮使用免費的方向盤鎖等額外的防盜工具。