在俄勒岡開店的越來越少 關門的越來越多

（本報綜述）最新聯邦和州政府數據顯示，俄勒岡關門的企業數量正在超過新開業企業，而且兩者之間的差距不斷擴大。經濟分析人士認為，這是俄勒岡疫情後經濟復甦乏力、企業信心下降的又一個明顯警訊。

根據美國勞工統計局最新資料，2024年，俄勒岡關閉的企業比新成立企業多約1700家。到了2025年前9個月，這一差距進一步擴大至約6000家，顯示企業退出市場的速度明顯加快。

統計中的「企業關閉」不一定全部代表永久倒閉，部分企業可能只是暫時停業。不過，企業關門數長時間超過新開業數的情況，在俄勒岡並不常見。這是自2008年金融危機以來，持續時間最長的一次企業開業與關閉失衡。

俄勒岡就業部分析師孔冰潔表示，這一變化與近期較為疲弱的經濟和就業市場相符。俄勒岡新增工作職位速度放慢，失業率逐步上升，企業招聘活動也在減少。她指出，勞動力需求降溫，加上企業對未來經濟情況缺乏信心，可能使更多創業者選擇暫緩開店或成立新公司。與此同時，一些經營中的企業也可能因成本上升、顧客減少或招聘困難而關門。

近年來，俄勒岡整體經濟表現弱於全美。目前州內失業率約為5.2%，在全美排名第三高。自2023年以來，俄勒岡就業人數幾乎沒有明顯增長，但同期全美就業市場仍在繼續擴張。

在疫情之前，俄勒岡企業開業與關閉的數量通常比較穩定，每年的變化幅度也不大。2020年新冠疫情爆發後，大量商店、餐館及服務企業突然關閉，企業市場開始出現劇烈波動。

疫情初期的大規模關門之後，俄勒岡一度迎來創業潮，新成立企業數量快速反彈。政府補助、低利率以及消費方式改變，促使不少居民嘗試開設網店、餐館或其他小型企業。

直到2025年夏季以前，俄勒岡新開業企業數量整體仍高於疫情前水平。然而，關門企業的增長速度更快，最終導致關閉數量反超開業數量，而且差距越來越大。

為改善州內商業環境，州長蒂娜·科特克成立的經濟繁榮委員會上月提出多項建議，包括降低部分稅收、減少企業面臨的監管限制，以及增加對大學和職業教育的投資。

當企業關門數長期超過開業數，不僅意味著商店和工作職位減少，也可能讓部分商業街區出現更多空置店面。如果企業關門與開業之間的差距繼續擴大，俄勒岡未來可能面臨更大的就業、稅收和人口流失壓力。州政府如何改善企業經營環境，將成為今年州長選舉和州內經濟政策討論的重要議題。