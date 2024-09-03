在俄勒岡購買首套住房可享受3萬元援助金？美國公民除外？！

(本報綜述)近日，一則關於在俄勒岡州購房可獲得3萬美元援助金的傳單引發了廣泛爭議，原因在於傳單中提到該補助僅適用於非美國公民，這一消息在社交媒體和保守派媒體上引發了強烈反響。

該傳單由哈仙達社區發展組織（Hacienda Community Development Corporation，簡稱HCDC）發布，內容稱該公司將為俄勒岡州的非美國公民提供高達3萬美元的購房援助金。這一消息在一檔電視節目中被提及，主持人在節目中質疑，納稅人資助的組織為何僅向非美國公民提供援助，而不包括美國公民。他直言，這是「國家資助的歧視行為。」

節目中展示的傳單特別指出，該補助金僅適用於非美國公民，包括DACA受益者、難民和綠卡持有者。此舉引發了觀眾的憤怒與不滿。

對此，該組織迅速做出回應，表示社群媒體上流傳的那張圖片存在重大錯誤，並不屬實。該組織強調：「這一錯誤本應在發布前被發現，該援助金面相所有俄勒岡人提供。本組織可能引起的任何混淆表示道歉。」

哈仙達社區發展組織是俄勒岡州的拉丁裔領導的非營利組織，旨在為該州的弱勢群體、家庭、企業和社區提供經濟穩定、自給自足和財富創造的機會，並促進經濟公平。

根據該計劃，該組織將通過一項由俄勒岡州經濟發展部資助的試點項目，為21位購房者提供首付款援助金。參與者必須是俄勒岡州納稅人，並擁有銀行或信用合作社預先批准的抵押貸款，此外還需符合該項目規定的五個風險因素中的兩個。

該海報被曝光後，許多人在社群媒體上發表了批評意見。一位用戶在X（前稱Twitter）上寫道：「你們給非法移民錢去買房，而同時美國人卻無家可歸、即將無家可歸或艱難支付房租。這簡直是恥辱。」

在當前房價和利率居高不下的市場環境中，許多美國人無法負擔買房。根據Redfin的數據，在俄勒岡州，一棟房子的中位數售價已升至51.9萬美元，購屋難度進一步加劇。