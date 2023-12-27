圣诞前夜：MAX車站一乘客被刺身亡

（本報綜述）據波特蘭警方透露，12月24日週日晚間，MAX車站發生一起惡性傷人事件，一人不幸身亡。有關部門仍在努力追蹤嫌疑犯。

警方表示，殺人事件發生在Goose Hollow西南Jefferson街之間的MAX車站，時間約為晚上6:30。

警方表示：「警官們趕到現場，發現一名成年男子身中刀傷。在醫護人員到達之前，警官們為受害者提供了緊急醫療援助。受害者被救護車送往附近醫院，後來不幸宣布 死亡。」

警方認為，受害者初次被襲擊的地點可能不在該車站，可能在被襲擊後重新搭乘了一輛列車，或者他可能一開始就在那輛火車上。最終，這輛火車在Goose Hollow停下，引起了警方的注意。

因襲擊事件，當時的TriMeMAX藍線和紅線一度受到干擾。警方表示，Goose Hollow MAX車站因此關閉了數小時。

「我的心與受害者的家人和朋友在一起，」波特蘭警察局長鮑勃戴說。「在暴力犯罪中失去生命是不可接受的。在聖誕節前夕發生這樣的事情更是加倍糟糕。我向社區保證，我們的警官和偵探們正在盡一切努力，在這個假期追踪此事件的兇手。」

車站所在社區居民表達了恐懼。「太荒謬了。我在這裡一點都不感到安全。我在這個社區絲毫感覺不到安全，」居民邁納說。該名居民也表示，搭乘MAX火車根本不是安全的選擇。「MAX不安全。公車也不安全。我不相信大眾運輸。」邁納說。

警方呼籲，任何對這起惡性事件有線索的人，請聯繫波特蘭警方，並提供案件編號23-331064。