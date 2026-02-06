國際移民成為俄勒岡人口增長的主力

（本報綜述）據《俄勒岡人報》引述美國人口普查局的最新數據，俄勒岡州去年人口僅增加約8300人，年增率約0.2%，是全美人口成長最緩慢的州之一，也遠低於十多年前的快速成長水準。若非來自其他國家的移民持續流入，俄勒岡人口實際上已面臨人口下降的壓力。

數據顯示，自2020年以來，俄勒岡州死亡人數已連續多年超過出生人數，人口自然成長轉為負值。人口得以維持微幅增加，主要仰賴國際移民補充。人口普查局估計，去年俄勒岡的國際淨移入人口約為9600人，遠高於來自美國其他州的淨移入人數約2200人。

過去五年，俄勒岡累計新增約5萬6736名來自其他國家的居民；相較之下，在全國範圍內，本州近十年州際人口流動呈現淨流出，也就是搬離俄勒岡的人略多於遷入者。

這一趨勢與2010年代形成鮮明對比。當年在大衰退後，州際移民曾是推動俄勒岡人口成長的主要動力，2015年來自其他州的淨移入人口一度高達5萬1000人。但疫情後，隨著州內經濟放緩，特別是波特蘭地區人口與就業成長落後全國平均，州際移民明顯降溫。去年約有11萬3000人離開俄勒岡，其中華盛頓州是最主要去向，吸引約3萬2000名俄勒岡居民，同時也有約2萬名華盛頓州居民遷入俄勒岡，部分抵消流失。

在全國層面，2025年國際移民人數普遍下滑，主要與特朗普政府實施的移民限制措施有關。俄勒岡同樣出現下降，但幅度相對較小，顯示國際移民仍是支撐本州人口的重要來源。

雖然最新數據未細分移民來源國別，但過往資料顯示，自2010年以來移居俄勒岡的國際移民中，約一半來自拉丁美洲，約三分之一來自亞洲，非洲與歐洲各占約8%。

專家指出，穩定甚至成長的人口對俄勒岡經濟至關重要，不僅有助於填補勞動力缺口、增加稅收，也能支撐快速老化的人口結構。若嚴格的移民政策持續，而州際移民未能回溫，俄勒岡未來數年的人口規模恐將面臨實質性下滑。