國際生大減 美國大學求助拜登：盼簽證優先處理

（綜合報導）國際學生支付全額學費與費用，為大學重要財源。新冠肺炎疫情導致國際學生人數大幅減少，

美國大學造成數十億美元損失。現在隨著美國疫情趨緩，各大學紛紛向拜登總統求救，希望加快簽證發放流程，以提高國際學生註冊率。

受到疫情衝擊，美國限制入境、取消班機，學校關閉宿舍等政策，導致學生即使有意也無法赴美就讀，造成數以億計的龐大財務損失。目前儘管疫情趨緩，但秋季學期能有多少國際學生重返校園，仍是未知數。

根據國際教育協會統計，2019-2020學年，將近110萬國際學生赴美國念大學。雖然現在預估秋季班的註冊人數仍然太早，但去年秋季新註冊的國際學生人數大減43%，讓校方不得不憂心。

信評機構穆迪（Moody’s）近期分析指出，去年國際學生人數減少，加上疫情影響，對大學財務的傷害恐怕「持續多年」。穆迪預估，今年秋季註冊人數可能回升，但仍然受到旅行限制、特朗普移民政策餘威及其他國家競爭等因素拖累。

拜登上任後已經放寬特朗普政府旅行禁令，讓學生透過網路申請留學簽證，但教育界人士敦促白宮進一步放寬學生簽證限制，讓國際學生進入美國更容易。

目前來自中國、伊朗、巴西、南非、歐盟申根區、英國與愛爾蘭的大學生與教師學者，被列入國務院國家利益豁免名單，即使有旅行禁令仍能入境美國。8月1日後開學的學生只要及時取得簽證，也能入境美國。

但在印度等遭疫情重創的國家，銀行與美國駐外辦事處無法如期作業，導致有意來到美國就讀的學生陷入兩難。