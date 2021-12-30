國稅局資訊 為納稅做好準備：簡單步驟讓納稅人2022年報稅更容易

美國國稅局鼓勵納稅人（包括那些已收到刺激計畫補助金或子女稅優惠預付款的人）為即將到來的報稅季做好準備。指出提前作好規劃

有助納稅人準確報稅，避免遲交而導致退稅延遲。

國稅局為納稅人準備了一系列的提示，這是其中的第一項。國稅局在官網IRS.gov上更新並提供了一個特殊頁面，概述了納稅人現在可以採取哪些措施來準備明年提交2021 年的納稅申報表。

收集和整理稅務記錄

納稅人應在報稅前準備好所有稅務資訊，以確保申報表完整準確。如地址有變更，應通知國稅局，如法定姓名有變要通知社會安全局。

請記住，大多數收入都應納稅。個人記錄保存包括：

雇主提供的W-2表格

1099表格，來自銀行、發行機構和其他支付人（包括失業救濟金、股息、退休退休金、年金或退休計畫的分配）

零工經濟中員工的1099-K、1099-MISC、W-2表或其他收入報告

－報告所得利息的1099-INT表格

其他收入檔和虛擬貨幣交易記錄

以上的收入記錄可以幫助納稅人確定他們是否有資格獲得稅收優惠或抵免。此外，需要核對子女稅優惠和保費稅收抵免預付款的人也需要相關的2021年資訊。那些收到第三次經濟補助金並認為他們有資格獲得額外款額的人，需要他們收到的刺激金以及附加金額來計算和申請2021 年紓困金退稅額。

納稅人還應保留年終檔，包括：

信函6419：2021年子女稅優惠預付款總計，以調整子女稅優惠預付款

信函6475：2021年經濟影響補助金，以確定申領紓困金退稅額的資格

表格1095-A：健保聲明，以調整健康保險的預付保費稅收抵免

使用IRS.gov上的線上帳戶安全訪問稅務帳戶資訊；幫助提供重要申報資訊，納稅人通過線上帳戶，還可以安全地進入子女稅優惠更新門戶以查看他們的付款日期和金額。納稅人需要這些資訊來核對他們收到的子女稅優惠預付款與他們在提交2021年納稅申報表時可以申請的子女稅優惠額度。

申請2021年紓困金退稅額的符合條件的個人可以登錄他們的線上帳戶查看他們的經濟影響補助金金額，以便他們在申報時可以準確地申請。

納稅人如果尚未設置線上帳戶，應儘快創建一個帳戶。已經設置線上帳戶的人應該確保他們仍然可以成功登錄。

納稅人如果對如何創建帳戶、或如何重置用戶名或密碼有疑問，可以在如何註冊某些線上自助工具中找到幫助。如果需要創建帳戶，納稅人現在就應採取行動。如果他們無法線上驗證他們的身份，亦可以使用郵件選項，但這需要更長的時間。

擁有線上帳戶的納稅人可以：

查看他們的經濟影響補助金付款金額

訪問子女稅優惠更新門戶 以獲取有關他們子女稅優惠預付款的資訊

批准或拒絕稅務專業人士的授權請求

更新他們的電子郵件地址並選擇退出或加入紙質通知選項

納稅人應確保他們已預扣足夠的稅款

如果納稅人去年欠稅或收到大筆退款，則可能需要考慮調整預扣稅。更改預扣稅有助於避免收到繳稅帳單或讓納稅人在每個發薪日保留更多的錢。生活的變化，包括結婚或離婚、迎接孩子的出生或從事第二份工作，或許也是更改預扣額的理由。納稅人可以考慮每年或在個人或財務狀況發生變化時填寫新的W-4 表格、員工預扣稅證明。

納稅人還需要考慮預估稅額度。獲得大量非工資收入（如自雇收入、投資收入、應稅社會保障福利（英文）以及在某些情況下養老金和年金收入）的個人應按季度繳納預估稅。2021 年的最後一次將於2022 年1 月18 日到期。

納稅人可以登錄其線上帳戶進行線上付款或訪問IRS.gov/payments。

ITIN僅當過期且聯邦報稅需要時才需更新

如果個人納稅人識別號(ITIN) 在2018、2019和2020納稅年度中至少一次未包含在美國聯邦納稅申報表中，該ITIN將於2021 年12 月31 日過期。

需要注意的是，中間數字為70 到88 的ITIN已過期。此外，2013年之前分配的中間數字為90 到99 的ITIN已過期。先前提交過更新申請並獲得批准的個人，無需再次更新。

想快速獲得退稅嗎？通過銀行經轉帳直接存款速度最快

納稅人通過經轉帳直接存款可以比紙質支票更快地獲得退稅。沒有銀行帳戶的人可以透過聯邦存款保險公司受保銀行（英文）或者信用合作社定位查找工具（英文）瞭解如何開設帳戶。

退伍軍人查看退伍軍人福利銀行計畫(VBBP，英文)，可以在參與該計畫的銀行獲得金融服務。

志願幫助符合條件的納稅人報稅

國稅局和其社區合作夥伴正在為即將到來的報稅季積極籌備，在全美尋找獲得國稅局認證的志願者。歡迎大家參與免費報稅服務(VITA) 和老年人稅務輔導(TCE) 計畫。VITA/TCE志願者為符合條件的納稅人提供免費的納稅申報準備。由於今年許多民眾經歷了財務變化，因此需要更多的志願者來幫助他們。

訪問IRS.gov/volunteers（英文）瞭解更多資訊並註冊。註冊後，將提供有關參加虛擬培訓的更多資訊。