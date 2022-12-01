國稅局教你節日季如何防詐，簡易適用

隨著節假期的到來，盜竊身份資訊的詐騙增多，為了幫助納稅人更好的規避風險和保護個人資訊，國稅局啟動了第七屆全美稅務安全意識周。

國稅局代理局長Doug O’Donnell表示：“隨著假日季和報稅季的同時到來，更多的民眾在使用電子設備分享個人帳號或財務資訊”。聯邦國稅局、州稅務機構等稅務機構聯合組織的安全峰會成立於2015年，目的是為了共同努力提高防禦能力，減少身份盜竊，同時也將保護國家的稅收系統免遭欺詐。

峰會提醒民眾，網上購物、使用電子郵件和短信時需要格外小心，應注意以下事項：

·在網址以“https”開頭的網站購物，“s”代表安全通信，並在流覽器窗口中尋找“掛鎖”圖示；

·不要在商場等地方使用不安全的公共Wi-Fi 購物；

·更新電腦、平板電腦和手機的安全軟體；

·保護家庭成員（包括兒童、老年人以及技術不嫺熟的用戶）的設備；

·確保電腦的防病毒軟體具有阻止惡意軟體的功能，並且啟用可以防止入侵的防火牆；

·為線上帳戶設置較強而獨特的密碼；

·盡可能使用多重身份驗證，有助於防止竊賊輕易入侵帳戶。

國稅局還提醒民眾採納

聯邦貿易委員會的建議，不要從只接受禮品、西聯匯款或MoneyGram、加密貨幣等付款方式的賣家那裏購買任何東西，因為這些付款方式幾乎都無法追蹤和撤銷。詐騙者經常要求受害人使用這類付款方式，以便快速的非法牟利。

根據國稅局統計，假借國稅局為名的詐騙有所增加。詐騙份子以手機用戶為目標，將詐騙資訊偽裝成像是來自國稅局的，包括提供假的新冠疫情減免、稅收抵免或幫助建立國稅局線上帳戶等誘餌。納稅人如果收到與國稅局相關的詐騙短信，可以向 *protected email* 舉報。

盜竊者將使用偷來的數據提交虛假稅表，也有盜竊者在網上出售納稅人的資訊以牟利。