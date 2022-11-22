國稅局提高明年退休儲蓄上限 但達到者少

（綜合報導）最近關於通貨膨脹，大都是壞消息。但是，對有能力進行退休儲蓄的人而言，或者多了一線希望。

國稅局已將人們可以在延稅的基礎上，存入退休賬戶的上限，提高到創紀錄的水平，這主要是因為通貨膨脹飆升。

但問題是，根據基金業巨頭「先鋒」（Vanguard）的數據，去年參加公司退休計劃的員工之中，只有百分之14的人繳納達到國稅局退休儲蓄限額。

再加上如今是四年來的高通膨，今年9月份接受調查的1,000名美國人之中，有百分之54的人表示，他們已經停止或減少了退休儲蓄。

即使人們對舒適退休所需的期望，已經提高。根據「西北互惠保險」（Northwestern）最近的一項調查顯示，現在為上限訂為125萬美元，比去年增長百分之20，但人們的儲蓄卻也在減少。

「安聯人壽」（Allianz Life）負責消費者洞察業務的副總裁凱莉.拉維尼說，「我認為將要發生的事情，是有些人將利用新的上限，但是，這只是為退休計劃做出貢獻的一小部分人而已。」

但是，如果人們遵循預算和儲蓄步驟，情況就不一定如此，他們也可透過免稅而達到收入增加。

2023年，國稅局所訂401(k)的儲蓄限制如何？

2023年，參加公司退休計劃的員工，將可為其401(k)繳款22,500美元，比今年增加2,000美元。那些不參加員工贊助計劃的人，將能夠向個人退休賬戶(IRA)存款6,500美元，高於今年的6,000美元。

國稅局說，除此之外，50歲及以上員工的補足限額，將從2022年的6,500美元，增加到2023年的7,500美元。這意味著，這些參與者總共可貢獻高達30,000美元。不過，國稅局追補繳款限額將保持在1,000美元。

401(k)和IRA儲蓄限制，有什麼區別？

401(k)是公司向員工提供的退休儲蓄計劃。許多公司也提出配合款，這意味著他們將為你的退休貢獻相同的金額，通常高達一定金額。只有你退休儲蓄計入國稅局的上限，因此公司匹配款可以使你的退休儲蓄金額超過國稅局的上限，這就是顧問所說的「免費資金」。 因此，顧問們說，如果可以的話，至少做出足夠的儲蓄以獲得最佳儲蓄。

退休儲蓄金額是從你的稅前工資中扣除的，因此也會降低你當年度的應稅收入。你只為提領款項納稅，所以你的錢在你的401(k)中是暫時免稅的。

個人退休賬戶由個人通過經紀公司或銀行開設。根據你的收入和申報狀態，你全部或部分供款可能全部或部分能獲抵扣，這也使這項儲蓄具有稅收優勢，它只有取款時才需要納稅。

人們如何看待退休？基本上，是有點緊張，但仍然無法適當作出儲蓄。

去年，接受Invesco調查的人之中，有近百分之70表示，他們害怕退休後，錢很快就用光。

調查顯示，美國人平均退休儲蓄從去年的98,800美元，下降了百分之11，至86,869美元，而他們的預期退休年齡已從去年的62.6歲，上升至64歲。

為什麼人們不能為退休儲蓄更多金錢？這有許多原因。

布萊恩‧史諾（Brian Snow）在投資俱樂部「更佳投資」（BetterInvesting），進行投資和儲蓄。他說，「人們喜歡活在當下，而退休對於許多人來說太遙遠了，無法思考和計劃。」