國稅局提醒：您有為家人支付看護費嗎？您或可申請稅收抵免！

(本報綜述)最近，美國稅務局向居民發出提醒，如果您在過去一年裡因為工作或找工作而支付了照顧孩子或其他需要照顧的家人的費用，您可能有資格申請一項叫做「子女和受扶養人照顧費用抵免」(Child and Dependent Care Credit)的稅收優惠，這可以幫助減少您需要繳納的聯邦所得稅。

這是怎麼回事呢？簡單來說，如果您需要雇人來幫忙照顧您的孩子，或者照顧家裡無法自己照顧自己的親人，那麼這些支出可以申請稅收抵免。

舉個例子，如果您因為工作無法照顧家裡的3歲孩子，而請了保姆來幫忙，您支付的保姆費用就可能符合這項抵免的條件。同樣，如果您的配偶因為某種原因無法自理，需要別人照顧，而您為此支付了費用，這些費用也可能符合條件。

當然，您需要滿足一些基本要求才能申請這個稅收優惠。申請條件如下：

您必須支付了照顧費用，以便讓您（以及您的配偶）能夠工作或積極尋找工作。 照顧對象的資格必須是年齡在13歲以下的子女（受扶養人），或者無法自理的配偶或任何年齡的受扶養人，並且該人員必須在一年中與您同住超過一半的時間。 申請人（或其配偶）在美國居住超過半年的時間。 費用必須支付給專業的照顧服務提供者，這些提供者不能是您的配偶、孩子的另一位父母或您的13歲以下的孩子。

只要滿足這些條件，您就可以申請這項稅收抵免，從而減少您的稅務負擔。

稅務局建議，納稅人如果不確定自己是否符合資格，可以請教稅務專業人士，或者查閱相關資料，以便充分利用這項優惠來減少自己的稅務負擔。更多信息，請查閱https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-credit-information。