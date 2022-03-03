國稅局提示：一般不報稅的人應申報2021年稅

（國稅局訊）對於那些通常不報稅的人來說，國稅局提醒，今年應考慮申報2021年稅表的時候，原因是：今年有更多的稅務優惠，只有報稅才能得到的。

下列是納稅人在決定是否申報報稅表時應考慮的一些事項：

找出申報的一般原因

在大多數情況下，收入、報稅身分和年齡決定了納稅人是否必須報稅。如果納稅人是自僱人士或可被申領為其他人的被撫養人時，則可能適用其他規定。納稅人還有必須申報的其他原因。

查看預扣稅款或已繳稅款

下列是納稅人要問自己的幾個問題：

納稅人的僱主是否從薪資中預扣了聯邦所得稅？

納稅人是否在納稅年度內繳納了估算稅款？

他們去年是否多繳了稅款並將其應用於2021 年的稅款？

如果其中任何一個問題的答案是肯定的，您就可能會獲得退稅，但必須申報2021 年的稅表才能拿到退稅款項。

查看他們是否可以申領勞動所得稅稅務優惠

去年收入不超過57,414 美元的勞動納稅人可以申領EITC 作為退稅。針對2021 納稅年度，也就是納稅人在2022年申報的報稅表，其勞動所得稅務優惠額從1,502 美元到6,728美元不等，具體取決於他們的報稅身份以及他們在報稅表中申領的子女數量。

法律允許納稅人使用他們2019 年的收入或2021 年的收入來計算他們的EITC—— 納稅人可以選擇能夠給予他們更大稅務優惠的金額。他們可以使用IRS.gov上的低收入家庭福利優惠助理檢查資格。納稅人需要申報報稅表才能申領低收入家庭福利優惠。根據法律，美國國稅局在2月中旬之前不能向申領低收入家庭福利優惠的納稅人發放退稅。

子女稅務優惠或其他被撫養人的稅務優惠

如果納稅人有18歲以下的合格子女並符合其他條件，則可以申領子女稅務優惠。其他納稅人可能有資格獲得其他被撫養人的稅務優惠。這包括具備下列情況的人：

2020年底年滿18 歲或以上的被撫養子女

父母或他們援助的其他符合條件的個人

IRS.gov的子女相關稅收優惠頁面可以幫助人們判定他們是否有資格獲得這兩項稅務優惠。

教育稅務優惠

有兩項高等教育稅務優惠可以減少某人在報稅表上所欠的稅額。一項是給於學生的美國機會稅務優惠（American Opportunity Tax Credit），以及終身學習稅務優惠（Life Time Learning Credit）。納稅人、他們的配偶或他們的被撫養人必須在一個學年至少一半時間是學生才有資格。即使納稅人不欠任何稅款，他們也可能有有資格獲得其中一項稅務優惠。

復甦退稅抵免額

沒有資格獲得第三輪經濟影響補助金或沒有獲得全額付款的個人，根據其2021年的稅務資訊，可能有資格獲得紓困退稅抵免。如果他們符合資格，他們將需要申報2021年的納稅報稅表，即使他們通常不申報。此稅務優惠將會減低2021 年任何積欠的稅款，或包含在退稅中。