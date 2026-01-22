國會山暴亂份子宣佈競選俄勒岡州長

（本報綜述）曾參與2021年1月6日美國國會山騷亂、並於一年前獲前總統特朗普特赦的右翼社交媒體人士大衛·梅迪納（David Medina），日前宣佈將競選俄勒岡州州長。梅迪納對外公佈參選計劃，呼籲支持者「站出來，奪回屬於我們的州」。

梅迪納於2024年初因涉及國會山事件被捕，當時居住在舍伍德市（Sherwood）。他被控妨礙官方程序的重罪，以及毀壞政府財產、在國會大樓內擾亂秩序等多項輕罪，後對相關指控表示不認罪。根據公開的逮捕令文件，梅迪納曾被拍到試圖破壞時任眾議院議長南希·佩洛西辦公室外的木製名牌，事後還在網上發佈影片稱「把牌子折成兩半，感覺很好」。

警方與媒體資料顯示，早在國會山事件發生前數週，梅迪納也曾出現在塞勒姆市（Salem）俄勒岡州議會大樓遭闖入的抗議行動中。2021年1月，當一名議員打開側門後，部分示威者試圖突破州警防線，梅迪納被指在場。

近年來，梅迪納以右翼社交媒體影響者身分活躍於網絡，在臉書擁有逾十萬追隨者，在X平台亦有約二十五萬名粉絲。他曾於去年秋季隨同國土安全部長克里斯蒂·諾姆訪問波特蘭，並拍攝市區移民執法抗議活動。

外界普遍認為梅迪納屬「冷門參選人」，此前未曾擔任公職，黨內初選對手包括兩名州議員及一名縣議員。初選勝出者預料將於今年11月對決現任州長蒂娜·科特克。州務卿辦公室資料顯示，梅迪納已正式登記參選，但尚未申報競選捐款。他在社交媒體影片中表示，將倚重全國性的保守派人脈與曝光度推動選情，同時也呼籲支持者捐款助選。