國慶日 波特蘭市繼續禁放煙花

（本報綜述）下周二是國慶日，波特蘭市繼續禁止市民放煙花，商演大型煙花則不在被禁之列。

自2021年6月酷熱天氣後，多個都會區的政府均發出緊急禁放煙花令，以後，各城市均按當時的天氣和環境來決定該市是否允許民眾放煙火。

至於波特蘭市，市議會已於2022年3月通過法例，永久禁止在波特蘭市範圍內銷售和使用所有煙花。理由是波特蘭市的夏天越來越熱，很容易會引起火災。

波特蘭消防局發言人表示，今年，任何在波特蘭燃放煙花的人，如果不小心引起火災或傷害他人，都將面臨被票控和罰款，甚至有入獄的風險。

波特蘭的市民雖然不能感受燃燒煙花的樂趣，但仍可以享受由專業機構安排的煙花表演。在波特蘭地區，市民可到市中心的河邊，又或到橡樹公園，兩個場地均會在晚上10點進行大型煙花表演。

消防局呼籲市民，不要撥打911舉報非法使用煙花，而應在線提交報告或撥打非緊急幫助熱線503-823-3333。

你可能會說，仍然見到有臨時售賣煙火的攤檔，但它們都不是在波特蘭市範圍內的。這就是說住在波特蘭市的民眾，只要到另一個城市，例如卡加瑪士市，就一樣可以放煙花來慶祝國慶日。州消防局呼籲民眾，在燃點煙花時，一定要做足安全措施，以策安全。