國慶日有什麼節目　那裡可觀看煙火



在極乾燥的天氣下，多個城市都禁止民眾放煙花，今年找個地方觀看好了，以下是不同地方在國慶日舉辦的活動：

－在26公路上的North Plains，Pumpkin Ridge Goft Club，有整天的活動，晚上10點有煙火秀

https://www.northplains.org/community/page/north-plains-independence-day-celebration-0

－ St. Helens :想了解一下美國宣佈獨立的儀式和歷史，這會是一個有趣的活動



－到The Dalles除了可以欣賞哥倫比亞河的漂亮風景外，還可參加當地的國慶活動，由早上開始，至晚上9時有Fort Dalles Fourth 煙火秀

https://www.fireworksinthedalles.com/

－在太平洋沿岸多個城市在晚上10時均有煙火秀，包括Rockaway 海灘，林肯市（Lincoln City）Coos Bay 等

－在St. Paul 的Rodeo鬥牛比賽，整個周末日，每晚10時有煙火秀 https://www.stpaulrodeo.com/

－華州的Ridgefield市，在國慶日有整天的活動包括巡遊，在晚上有鐳射激光秀代替煙火秀

http://ridgefield4th.com/1852.html

－在WestLinn的 Willamette Park ，觀眾可自帶食物在場野餐，有樂隊即場演奏，在晚10時上演煙火秀

－喜歡藍調音樂的觀眾，每年在市中心河濱區舉行的Waterfront Blues Festival 今年重辦，但晚上的煙火秀則欠奉



為了讓市民盡慶，Tri-Met將由 3日至5日全線免費乘車，民眾可趁此機會乘坐輕鐵或電車遊遍大波特蘭地區，認識一下這個城市也不失為一個好節目。