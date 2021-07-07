國慶周末 東北區在成槍擊戰場 現場地面發現至少80個彈殼



美國在上周的國慶周末，從周五至周日的72小時內，在全國各地發生了400多起槍擊案，至少有150人喪生。波特蘭市情況也一樣，在周六晚的東北區就出現了令人震驚的槍戰，警放在案發現場的地面發現至少80個彈殼，附近的汽車和房屋，也佈滿子彈孔。

波特蘭警方在當晚9時接報後到達東北Wygant 街7街，當時槍手已逃離現場，警方立即巡查是否有人傷亡，但沒有任何發現，但多名居民表示，情況實在太驚險了！

有居民表示，他們聽到槍聲的同時，也眼見子彈打中窗門，甚至穿牆而入。一名居民表示，事發時，他剛好躺在床上休息，聽到槍聲後，他馬上走出客廳了解發生了甚麼事，再回房間時見到子彈穿過睡房的外牆最後落在床上。

另有一家五口，當時小孩正在客廳玩樂，突然有數發子彈穿牆入屋，有些更射入房間，其中一人正在衛生間洗手，突然有子彈從她的耳邊飛過，情況非常驚嚇。

警方表示，在今次事件中，有4戶居民有子彈入屋，4輛汽車被子彈射中，他們已對事件展開了調查。但由於槍擊案暴增，案件出現積壓的情況，調查需時。

根據警方的數字，這一年來波特蘭市的槍擊案，平均每月有100宗，已有超過200人因此而受傷。而在今年，波特蘭市已有579宗槍擊案，這數字是去年同期的2倍。