國慶前夕　波特蘭市宣佈禁止所有煙花爆竹



波特蘭消防官員周二(29日)宣布，禁止在波特蘭市燃放所有煙花和爆竹，即時生效。

國慶將至，疫情轉好百業重開，該是一個值得大家慶祝的日子，但無奈天公不做美，本地區正經歷極端乾燥和炎熱的天氣，為了大眾的安全著想，消防局表示,，不得不下此禁令。

可是，這對那些一心想在國慶兼經濟重開中大賺一筆的煙花攤檔，和想在國慶日狂歡的民眾卻造成打擊。

波特蘭消防隊長 Sara Boone 說：“在我們國慶節臨近的時候做出這樣的決定並不容易，但作為消防隊長，我覺得我有更大的責任在這樣的情況下做出不受歡迎的決定，以保護生命、財產和環境。”

華盛頓州克拉克縣週二也以極端火災風險為由，在 7 月 4 日之前禁止銷售和使用煙花。

波特蘭消防官員警告說，任何燃放煙花導致他人身傷害或財產損失的人，都將面臨罰款或監禁。但他們表示，調查人員不會巡邏或執行禁令。

官員們還敦促居民不要因有人燃放煙花而撥打 911報警，因為911是留給真正火災和嚴重醫療事故等緊急情況所用的。

波特蘭市統計數據顯示，去年 6 月 23 日至 7 月 6 日期間，煙花、火箭和其他爆炸物在波特蘭引發了 44 起火災，單在 7 月 4 日一天就發生了 18 起火災。

在附近的Bend、Camas、Washougal和Battle Ground等城市的政府，在周一都均表示嚴禁居民燃放煙花。華州的溫哥華市自 2016 年已實施煙花禁令。

對今次波特蘭市的煙花禁令，消防官員並未有說明到何時結束。