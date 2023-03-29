國務院宣佈提高非移民簽證申請費

（綜合報導）美國務院28日宣佈提高多項非移民簽證申請的費用。國務院在其官方網站上就此發布了一份公告，部分內容如下：

美國國務院致力於為移民和非移民旅行者合法前往美國提供便利。

國務院發佈了一項最終規定，提高了某些非移民簽證申請（NIV）的處理費用，以及15歲及以上墨西哥公民的過境卡（BCC）的費用。

這些費用的上調已於2023年3月28日在《聯邦公報》（Federal Register）上公布，並將於2023年5月30日生效。

商務或旅遊訪問簽證（B1/B2s和BCCs），以及其它非申請類非移民簽證，如學生和交流訪問者簽證的費用，將從160美元增加到185美元；

臨時工人非移民簽證（H、L、O、P、Q和R類）的費用，將從190元增加到205元；

－條約貿易商、條約投資者和特殊職業（E類）的條約申請人的費用，將從205美元增加到315美元。

非移民簽證的申請費用，是根據提供非移民簽證服務的實際成本來制定的，並在對這些服務的成本進行研究後最終確定。國務院使用基於業務量成本（Activity-Based Costing，簡稱ABC）的方法，每年計算提供領事服務的成本，其中包括簽證服務的成本。大多數非移民簽證費用的最近一次更新是在2012年，而其它一些非移民簽證費用的最近一次更新是在2014年。

其它領事費用不受這一新規則的影響，包括免除某些交流訪問者兩年居留費用等。

在這份公告中，美國國務院還強調，工作簽證和旅遊簽證，對於拜登總統的外交政策至關重要，我們認識到國際旅行在美國經濟中發揮的關鍵作用。

關於費用變化的具體信息，可以在領事事務局的網站travel.state.gov以及美國大使館和領事館的官方網站上找到。