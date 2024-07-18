因麻醉師違規操作 俄勒岡2400人或已感染艾滋病或肝炎

(本報綜述)俄勒岡州波特蘭都會區的多家醫院近日爆出驚人消息，因一名麻醉師的違規操作，超過2400名病患可能已經接觸到B型肝炎、C型肝炎以及HIV等病毒，並面臨感染的風險。

Providence醫療集團於週四發表聲明稱，已通知約2200名在俄勒岡市的Providence維拉米特瀑布醫療中心就診的患者，以及在Providence波特蘭醫療中心就診的兩名患者，告知他們這位醫生的行為可能讓他們面臨低風險的潛在感染暴露。

據報導，受影響的患者將會收到郵件通知。醫院方面鼓勵這些患者進行免費的血液檢測以篩查是否感染。如果患者檢測結果呈陽性，Providence將會「聯繫患者討論其檢測結果和後續步驟」。

該名醫生曾在2017年至2023年間受雇於俄勒岡醫療麻醉集團，並在上述兩家Providence醫院工作。目前，該麻醉科集團現已不再為這些醫院提供服務。該名醫生還曾於2023年12月起在俄勒岡Gresham市的Legacy胡德雪山醫療中心工作了六個月。Legacy醫療表示，已向這221名可能受影響的患者發送通知信件。

俄勒岡醫療麻醉集團在聲明中表示，這名醫生已被解僱，但醫生的姓名尚未公佈。「當我們得知這名醫生違反了感染控制規範時，我們立即暫停了他的工作，並通知了我們的合作夥伴Legacy和Providence。經調查後，與該醫生接觸了合同。」該集團在聲明中表示。「患者感染的風險很低，但我們已經制定了新的協議和程序，以防止類似事件的再次發生。」

俄勒岡州衛生局（OHA）表示，對這次違規行為的調查集中於一名提供靜脈麻醉的醫生，俄勒岡州衛生局正與Legacy和Providence合作進行調查。衛生局表示，截至目前，俄勒岡州衛生局和醫院都沒有收到任何與此次感染控制違規相關的疾病報告。