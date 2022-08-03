因警察的不公對待　導致被賊人開槍打至重傷 海宴公所周五下午3時紅茶館舉行聲討大會 歡迎各界到來聲援仍在留醫的陳先生

（本報訊）一名華裔陳姓男子，因汽車被賊人偷走，但透過手機定位，找到車子的位置，在周五晚報警求助，期望警察能協助他安全地取回失車。但是到場的警察拒絕提供幫助，一直重覆的向陳先生說：我不在乎！

由於這名警察的不在乎，導致陳先生被偷車賊連開數槍，身體多處受傷，傷勢嚴重，需留院診治。

事件已引起華人社區和多方面的關注，多名華人社區領袖，包括中華會館主席李汝堯、副主席廖懷澤、波特蘭同源會代表應馬麗珍、俄勒岡華人聯的兆洪成主席、波特蘭新聞代表許張淑儀等，周一在警察的社區聯系組負責人的安排下，與波特蘭市長辦公室代表Bobby Lee及警察局長洛弗爾（Charles Lovell），多名警官以及警局的亞太裔社區委員會成員等，召開緊急會議，透過視頻商討這件不公平的事件。

在會議中，警察局表示，事件仍在調查中，未能透露太多的資料。在許張淑儀、李汝堯、廖懷澤等人指出，當市民需要幫助時，警察只還以一句「我不在乎！」，這絕是對不能接受的，而這句說話亦絕對不能出自為人民服務的警察口中，要求警方跟進事件。

波特蘭警察局長洛弗爾回應：一名能說出這樣一句不負責任說話的警察，就是不配當警察。

陳先生所屬的砵崙海宴公所，亦為了會員得到如此不公的對待而抱不平，要求與警察局對話。在中華會館和波特蘭新聞的協助下，將於周五下午三時，在紅茶館召開聲討大會，向被邀的警察局要員，表達社區對事件的擔憂和控訴。

這個社區會議歡迎各界人士到場聲援，支持陳先生，為他討回公道！（事發詳情請留意A3版的報導）