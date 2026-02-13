因感覺「被羞辱」 東南區年輕男槍殺陌生人

（本報綜述）俄勒岡州波特蘭東北區一起因「擔心被當眾羞辱」引發的致命槍擊案近日宣判，27歲男子克雷森西奧·愛德華多·弗洛雷斯（Cresencio Eduardo Flores）承認一級誤殺罪，被判處10年州監刑期。

本案發生於2024年7月28日清晨約6時，地點位於波特蘭東北區Holladay街515號的公寓。當天45歲死者雅各·L·佛瑞斯特（Jacob L.Forrest）與三人乘坐黑色轎車抵達現場，佛瑞斯特下車後持一把外觀逼真的仿真手槍，走向正在路邊抽菸、停放自行車的弗洛雷斯與其友人。

監視器並未錄下雙方對話內容，但檢方調查備忘錄顯示，佛瑞斯特隨後將假槍收回腰間，拿起紙袋後與弗洛雷斯再次發生言語衝突，不僅當眾打了弗洛雷斯一巴掌，還將他的自行車扔到馬路上。就在佛瑞斯特轉身離開時，弗洛雷斯掏出自身攜帶的9毫米手槍，連開9槍擊中對方頭部，導致佛瑞斯特當場死亡。

弗洛雷斯事後向警方表示，當時以為對方手持真槍，確實感到生命受威脅；但他也坦承，對方的行為讓他覺得被故意當眾羞辱，這一情緒在衝突中起到關鍵作用，且兩人事發前互不認識。

檢察官表示，考量被告提出的正當防衛主張，檢辯雙方達成協議，撤銷原先一級謀殺指控，改以一級誤殺罪起訴判刑。主審法官接受該協議並當庭宣判，弗洛雷斯當庭未發表言論。

另外法院文件顯示，弗洛雷斯已在今年1月於另案承認二級性侵罪，並被列入性犯罪者名冊。

值得關注的是，涉事的露易莎·弗勞爾斯公寓自2019年11月啟用後，已至少發生五起致命槍擊相關案件：2024年9月、2023年6月各有男子在該處遭槍擊身亡，2020年聖誕節當天更發生雙重槍擊案致一人死亡，該區域治安問題持續引發社區擔憂。