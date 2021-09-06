因強制接種疫苗法例 州警和消防員聯手告州長



俄勒岡州有9名州警和20多名消防員，就布朗州長要求所有州政府僱員接種疫苗一事提出起訴。

在這宗訴訟中，原告為：警察兄弟會（The Fraternal Order of Police)、Klamath Falls一消防團體和九名俄勒岡州警察；鞁告為：布朗州長和俄勒岡州政府。

訴訟聲稱，該行政命令違反了州和美國憲法第一修正案有關宗教和言論自由。

訴訟稱：“強迫他們在生計和維護法定和憲法權利之間做出決定，是不合情理和錯誤的。”

布朗州長在 8 月 11 日宣布，所有州行政部門員工必須在 10 月 18 日或之前完全接種新冠疫苗，或在疫苗獲美國食品和藥物管理局的完全批准後六週（以較晚者為準）。具有某些殘疾和“真誠持有”宗教信仰的人可能有資格獲得豁免。

根據訴訟，九名州警中只有一名申請了豁免。

該訴訟引用了布朗在 2020 年 6 月的一條推文，當時她說：“為了過更好的生活，俄勒岡州民必須有操控自己身體的權利，並對我們的健康做出明智的決定。” 當時州長正在評論美國最高法院有關墮胎的決定。

代表州警和和消防員的律師丹內爾說：“這起訴訟與疫苗的功效無關，是與他們的工作受到威脅有關。”

警察和消防員聲稱，布朗的命令適用於行政部門僱員，包括為所有俄勒岡州機構工作的所有僱員，這違反了州和聯邦憲法規定的言論自由權。而州法律禁止雇主將疫苗作為僱傭條件，並且解僱不遵守州長命令的州工人是非法的。

有資深的勞工律師對今次的訴訟表示懷疑，他曾代表多個州的警察部門參與相討有關的法例，並指出強制性疫苗接種並不違反州和聯邦憲法或法律。

另有法律專家指出，該訴訟提到第一修正案是有問題的，因為州長的命令並未禁止州警和消防員談論或寫下他們反對疫苗的意見。問題是他們拒絕遵守是否構成言論自由，或者只是他們不想要疫苗？

在新冠病例飆升的情況下，布朗州長多次為這條法令作出辯護。周五，她的辦公室在一份聲明中說：“自 7 月 9 日以來，住院人數增加了近 1000%。絕大多數新冠的住院病人都是沒有接種疫苗。民眾正在死亡……州長正在應對這場公共衛生危機。”