因失竊損失嚴重Nike永久關閉波特蘭社區店

(本報綜述)由於不斷升級的零售竊盜問題，Nike決定永久關閉其位於東北區馬丁路德金大道2650號的波特蘭社區商店。

Nike的這家商店，自1984年成立以來一直是當地的標誌性商店，深受當地居民喜愛。該店首次在2022年10月關閉，除了公司網站上的一則消息說「關閉7天」，並未提供官方聲明。遺憾的是，該商店再未重新開放。

『Nike對支持和振興波特蘭北部和東北部社區的承諾是堅定不移的』，Nike在發表的聲明中表示，『我們正在重新構思Nike的零售空間，永久關閉位於东北区马丁·路德·金大道2650号的店鋪。』

據報導，Nike據稱曾要求警察提供警衛，並願意支付相關費用。不幸的是，警局無法分配額外的執法人員來有效應對店内的偷竊問題。Nike離開波特蘭地區對當地經濟將產生深遠的影響，當地商業聯合會主任約翰·華盛頓將Nike的決定描述為「一次重大經濟打擊」。

除了Nike工廠店外，波特蘭還有幾家其他企業受到失竊的影響。今年3月份，沃爾瑪宣布關閉波特蘭市内的最後兩家店，而在4月份，REI則表示將在明年關閉位於該市珍珠區的店面。REI表示，去年其波特蘭店遭遇了二十年來最多的闖入和失竊事件。

美國國家零售聯合會在其年度安全報告中估計，整個美國零售業因失竊導致約1000億美元的損失。報告指出，在2020年至2022年間接受調查的多數零售商報告稱，他們的商店遭受的有組織零售犯罪活動逐年增加。這種令人擔憂的趨勢已經導致近幾個月內許多城市的商店關閉。

除了失竊問題外，全國各地的零售商還在苦苦掙扎，努力恢復疫情前的客流水平。不斷上升的經營成本和居家辦公不斷流行導致市中心購物區的客流量減少，加劇了零售業面臨的挑戰。