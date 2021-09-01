因執行口罩令　校長被解僱

（本報綜述）一名在本州東部的阿德里安（Adrian）學區內任職14年的學督珀內爾，在開學一星期後，因學校要求所有學生和教職員遵守州長的口罩令，被校董局即時解僱。

據報導，該學區校董局突然召開緊急閉門會議，開會不到半小時，在沒有任何討論的情況下，就以4 比1的票數通過終止珀內爾的職務。董事會主席金凱德在會後表示，該決定是因為珀內爾未能遵守董事會指令，但拒絕詳細說明。

宣佈被罷免職務的珀內爾，當時向情緒激動的人群發表了激動人心的演講。他說有時他無法做好溝通的工作，而董事局成員亦無法用文明的方式進行溝通。他說他已感到累了，厭倦了讓自己、家人、朋友、同事失望。珀內爾從事教育工作已有37年，有近20年的管理經驗，受到不少家長們的愛戴。

自州長強制要求所有在學校內的民眾，包括學生和教職員，戴口罩後，有多個學校的董事會感到憤怒。

俄勒岡州教育部主任柯爾特吉爾說：“我們有一個共同的優先處理事項－－今年要讓學生安全可靠地回校上課。事實證明，口罩可以減緩新冠病毒的傳播。我這麼說是知道口罩不是爭拗的論據，個人自由才是論據的焦點。但是，伴隨個人自由而來的是責任，不僅是對自己負責，也要對我們的鄰居負責。”

柯爾特吉爾指出，學督們遵守安全守則不是政治化，而是要維持學生能夠回校上課，而今次因學督以學生回校上課為優先考慮而被解僱，實在是沒道理的。

但學區其中一名董事指，他喜歡規避規則，但珀內爾卻喜歡規則。而他們希望作為管理層的，應與他們團結起來為社區戰鬥。

而一名前董事局成員指出珀內爾所做的是要保護學生和教職員，而這些事在校董會看來卻是學督不合作。這班人相信不需要有口罩，口罩對兒童有害；甚至考慮將子女轉到一些沒有限制的學區，那怕是跨州到附近的學區。

在目前的環境下，不少學區都有同樣的問題，疫苗、口罩等都被政治化。

去年9月，阿德里安（Adrian）校董會曾起訴州教育部和州衛生局，聲稱州政府對那家學校能恢復面授教學的標準既武斷又反復無常，應該允許學生回去去學校。他們曾經在去年年底在學校集會示威，並讓百多名學生回校上課一整天，以示抗議，當時州長只准學生回校上課最多兩小時。今次學生能回校上課，但卻因口罩令而引發今次事件。

一個口罩令已令社區分化，甚麼也變得政治化，不單是阿德里安學區，全州有多個學區均有這反對州長命令的聲音。有家長認為，明明是對大家好的，偏偏卻成了壞事。在擔心子女安全的情況下，家長都感到極度沮喪。