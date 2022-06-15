回歸的巡遊 重啟的相聚 本地華人巡遊隊伍風采再現



（本報記者王星採訪報導）因為疫情而中斷兩年的玫瑰節，今又重啟再現波特蘭。各種慶祝活動自6月10日起相繼展開。本地華人社區踴躍回應，積極參與遊行方隊、花車巡遊、龍舟競賽等項目，讓華人獨特的風采再現，為走出大疫情的波特蘭添上一抹歡樂色彩。

11日花車巡遊是玫瑰節的重頭戲。在眾多的花車和方隊中，有一支身著迎春花色衣裙，手執紅黃長綢扇的方隊，格外引人注目。這支由西北華人聯盟組織的方隊，集中了來自大波特蘭各縣區的48位女性。在《龍騰虎躍》音樂伴奏下，揮動著如火的紅黃扇，翩翩起舞，踏歌而行。

明麗的服裝、如火的綢扇，鏗鏘的音樂，完美詮釋了本次玫瑰節的主題“REUNION”，——走出疫情陰霾，重燃生命之火，擁抱重啟的相聚。

西北華人聯盟為非盈利機構，2010年由胡麗濤和張凱發起創辦。每年組織參與波特蘭年度玫瑰節活動，由小到大，逐步發展，成為玫瑰節活動重要的方隊之一。今年三月開春，西北華人聯盟獲悉波特蘭玫瑰節活動重啟的消息和邀請後，喜不自勝。前主席胡麗濤召集聯盟機構成員，組成由現任主席張凱、副主席柴晉如、藝術總監李筱堅和秘書長盧曉紅參加的巡遊組委會，組織這場疫情後首次舉辦的巡遊活動。並向大波特蘭華人社區發出邀請，讓每一位希冀一起呈現華人精神風貌的姐妹有機會參與。各地各團體的姐妹們在接到邀請後，紛紛報名參與。一個彙集大波特蘭地區的巡遊隊伍很快形成。

怎樣更好表現巡遊的主題，達到通過巡遊來鼓舞民眾，重燃人們生活的希望之火，巡遊組委會反復研討、推演巡遊各種預案。最後定下了圍繞本次玫瑰節主題“REUNION”的創意，來表現重啟、重聚、重燃的意蘊。音樂截取民樂《龍騰虎躍》中富有激情的主旋律作為伴奏，襯托舞蹈的主題寓意。表演總方案的確定，為本次巡遊定下了主調。在總體設計框架下，盧曉紅根據舞蹈、音樂、服裝與道具等各種元素組合，編出了遊行舞蹈的整套動作，形成綜合表達主題的形式。舞蹈採用扇舞，通過選取顏色明麗的迎春花色服裝與紅黃色長綢扇，來表現希望大地上燃起的生命之火。

排練提上了日程。由於參加方隊的48位隊員，來自包括華州溫哥華的大波特蘭區域，居住分散，於是，採取了按居住地域分組練習，然後彙集合練的辦法。但合練場地設在Lake Oswego，許多隊員一次來回都要個把小時。為防止疫情，每次排練大家都自覺帶上口罩。就是這樣硬是堅持了三個月，排練完成了方隊舞蹈以及和音樂的配合與協調。

在此期間，原訂服裝和綢扇的郵寄遭遇了上海封城等險情，經過波折最後有驚無險安全到來。

11日，方隊終於迎來玫瑰節巡遊的一天。隊員們早早來到了集合地點，每個人都興奮不已。這是經過兩年疫情重新開始的一次回歸，一次精神上的放飛，一次希望的傳播，一次久違的重聚。

在巡遊的全程中，48位女神，——當她們在踏出集合地邁出巡遊的第一步的時候，她們在一瞬間完全成為了女神。向波特蘭這一片日夜相伴的土地和人們，帶去她們的祝福、她們的溫暖、她們的歡笑，還有長綢扇上燃起的熱烈的生命之火。

“當方隊經過解說臺時，播音員指著我們的方隊說：陽光就在這裏。我們大家聽了心裏都非常激動，這正是我們要表現的。”李筱堅說。

踏歌而行。迎春花色的衣裙，翻飛的紅黃色長綢扇，一路走去。這麼多年了，兩旁的觀眾有不少人還記得她們，喜歡她們，盼望她們，大家都情不自禁地報以熱烈的掌聲和尖叫聲，而舞蹈方隊以由衷的笑臉、起勁的舞步和翻飛的扇子來回饋觀眾。

“大家那種興奮和發自內心的笑，也出乎我們自己的意料，是情不自禁的。可想而知，回歸正常，走向重聚，是我們每一個人的期盼和祝福。”柴晉如說。

在方隊的背後，還有一支十多人的義工服務隊。張光超負責音響和遊行音樂的調控，兩套音響設備重量不輕，老張拉著走了2 MI路。類似這樣的事情還有很多，大家只有一個心思：走好每一次巡遊，讓華人方隊的口碑保持永久。

“巡遊雖然結束，但我們大家激動的心卻還未平息。這是我們參加巡遊多年來最為讓人感動和喜悅的一次。很多姐妹意猶未盡，都說下一次還要繼續參加。希望明年重走巡遊路，把我們的笑容帶給更多的人。“許多姐妹紛紛高興地說。