回國好消息!  9月1日起交通部增加美中航班數量 機票格價有望回落 

（綜合報導）美國交通部USDOT宣佈，從9月1日開始，允許從中國飛往美國的客運航班數量，從目前的每周12班增加至18班，10月29日後將再增至，每周24班。而中國政府也將對美國航空公司實施相同的增加額度。

自疫情開放後，美國華人紛紛回國探親，使到中國的機票需求大增，但航班數量有限，在搶票的情況下，回國的機票票價貴得驚人，甚至是一票難求。

增加航班，實在是個好消息！而機票價亦有望回落。有中國網友發現目前的票價比兩周前已下降了25%。

雖說是每周新增24班往返航班，這僅是疫情前的150多個航班中的極小部分，但這無疑是兩國航空業邁向恢復正常的一大步。

據悉，美國聯合航空將從11月起恢復自舊金山至北京的每日航班，並將目前自舊金山至上海的每周四趟航班增加為每日航班。美國航空計劃自明年1月起，每天運行達拉斯與上海之間的航班。達美航空則表示，從10月29日起開通西雅圖至上海的每日航班，以及每周三從底特律至上海的航班。明年3月，達美航空還計劃恢復每周四趟洛杉磯至上海的航班。

針對這新政策，各大航空公司紛紛向監管機構提交新增航班計劃，其中中國航空的大部分新航班都選擇了洛杉磯作為樞紐。新航班情況如下：

－中國國際航空：9月1日至10月27日期間增加每周一班北京至洛杉磯以及北京至紐約航班

－中國東方航空：9月至10月新增每周兩班上海至洛杉磯航班

－中國南方航空：9月至10月新增每周兩班廣州至洛杉磯的航班

－美聯航UA：計劃從10月1日開始，將舊金山至上海的航班增加到每周7班，並預計在11月恢復舊金山至北京的航班，每周7班

－達美航空Delta：從10月29日開始，將現有的西雅圖至上海航班增加到每日1班，底特律至上海航班增加到每周3班。從2024年3月開始，恢復洛杉磯至上海的航班，每周4班

－美國航空AA：計劃從2024年1月開始，將達拉斯至上海航班增加到每日1班