嚇人的發現：吸毒者用食物福利換錢買毒品

（本報綜述）最近在網絡社交平台上盛傳一段影片，有一班人將放滿瓶裝水的超市購物車停在一停車場內，這班人正忙著把瓶內的水倒在地上，然後將倒空的瓶子拿回超市換取按瓶費。拿到錢後用來買平價毒品芬太尼。

原來這是吸毒者無本生利，快速獲得金錢買毒品的手法。

這班人所做的是利用納稅人資助的糧食券，到超市購買一箱箱的瓶裝水，然後退回空瓶，輕鬆獲得每瓶10仙的按瓶費。計算一下，一箱24枝瓶裝水，就馬上可獲得2.40元現金，多買幾箱，就可獲得更多。

實際上就是：吸毒者就是用納稅人的錢來買毒品！

政府的糧食券目的是幫助貧困人士在生活上的需要，但現時卻被吸毒者利用來換取毒品。而最重要的是，州政府知道這問題，但卻容許它繼續發生。

這種情況卻不會出現在由聯邦資助的WIC（母嬰兒童營養補助計畫)，因為這計劃是不會支付按瓶費的。似乎俄勒岡州所發的福利也應嚴守這政策。

另一問題是波特蘭市太容易買道毒品，而且價錢便宜。據報導，要購買一粒芬太尼，一年前約20元，目前一元也有交易 。

有得悉這情況的市民希望市政府能採取行動。有市民指出：不是說這班吸毒者是壞人，只是他們已瘋了，真的很令人不安”！

有份發放影片的托德指出，州選民通過擁有所有毒品合法化僅兩年後，大家都可以看到這些顯示出危機處處的鏡頭，她將其歸咎於“無能或腐敗”的政府。

“我希望政客們回答我們為什麼允許這些人在我們的街道上受苦，”托德說。“而且芬太尼容易令人上癮，也會導致精神病。這使波特蘭的一些地方看起來就像第三世界國家。”

“我們的街道上有人表現得像殭屍，”她繼續說道。“我怎麼強調都不為過。我說的話一點都不誇張。”

早在2020年，俄勒岡州就成為美國第一個將持有少量硬性毒品合法化的州，這些毒品包括海洛因、芬太尼和冰毒。

新法下規定擁有這些毒品的罪行，只是相當於一張交通罰單，最高罰款100美元。但當被罰人士撥打求助熱線Lines for Life 並完成健康評估後，罰款就會被免除。

新法例生效後，政府撥款超過3億美元支援成癮相關的康復和心理健康治療服務，但政府一直未有實施這承諾。托德說：因此吸毒者沒被到起訴，也沒有被迫去治療，結果導致現時街上出現種種的問題。目前有人提出將這筆錢返還給學校、警察部門和地方政府。

贊成將數百萬美元重新分配給吸毒者的人認為，地方政府應該獲得更多資金；而反對者則表示，該法案可能對本州的毒品危機產生毀滅性的影響。

托德說，她會繼續拍片，追擊社會中存在的這些問題，她指出，政府只懂出錢，但沒有效果，而吸毒的人是窮人，是精神病患者，他們流浪在街道上，得到零幫助，這裡出現的正是人道主義危機。

警方在上星期一次緝毒行動中，在波特蘭一旅館的房間搜出兩公斤多包裝好的彩虹色芬太尼，以及393克冰毒和49克可卡因。警方相信涉事毒犯是屬於一個大量將毒品運到俄勒岡州的團伙之成員。

警方指這一發現恐怕只是冰山一角。執法部門正拼命企圖切斷來自墨西哥的毒品主要分銷商。儘管個別案件取得了突破，但絕望的波特蘭警察承認他們“看不到盡頭”。