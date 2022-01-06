單日確診破紀錄直線上升 周一4,540宗　周二6,203宗

（本報綜述）州衛生局公佈周二的單日確診數字高達6,203宗，在破周一4,540宗的紀錄。

在12月的第二周，單日確診數字仍是在1,000以下，到了12月中，數字急速上升。平均7天的確診數字亦由早前的低於1,000升至最近7天的2,407宗。

因出現新冠病症而到急症室求醫的個案亦由早前的3.1%升到過去兩周的8%。

至於醫院床位，截止周三，普通床位只餘下6%（226張），加護病床只餘下5%（33張）。

早期數據表明omicron變種不太可能導致重症和住院，但比任何先前的變種更具傳染性，並且更擅長避開免疫系統的防禦，並感染以前接種過疫苗或感染過的人。

據報導，包括福奇博士在內的一些專家認為，住院率已變得比病例率更重要，因為omicron 平均而言不會導致重症。

俄勒岡州的衛生官員警告說，即使重症率較低，由於預期病例數量龐大，該變種仍可能使醫院不堪重負，並敦促州民接種疫苗和加強劑，以保護自己免受感染。

俄勒岡州醫科大學的最新預測，omicron浪潮最高峰將於1月底到來，到時住院治療的高峰約1,650 人。 俄勒岡州在Delta變種的住院高峰期為1,187人，當時的醫院工作人員已表示他們不堪重負。本州截至周三的累計死亡人數5,719，累計確診有441,648人。