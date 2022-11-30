喪失房屋回贖權個案呈小幅上升

（本報綜述 王星編譯）隨著潛在的經濟衰退臨近，越來越多的房主們感到了壓力。面臨被銀行收屋的個案數字正在增加，專家指這跟2008年金融海嘯時或疫情前的情況盡不相同，今次是一個小幅且穩定的增長。據數據公司ATTOM稱，今年10月的面臨銀行收屋的數字比去年同期高出57%。

俄勒岡州房屋及社區服務部（OHCS)置業計劃的助理主任弗里曼表示，為每月供款正在掙扎的人應該尋求幫助。OHCS在整個州都有辦事處為本州36個縣的州民提供服務。弗里曼說：「我們的住房顧問全部都獲得認證，他們會為你提供資源進行財務審查，這意味著他們會審查你的預算、收入和生活費用，看看如何確保你能支付每月的供款。然後，如果你在喪失房屋回贖權之前需要幫助，住房顧問就會幫助你與貸款人接洽，商討一個最佳的處理方法。」

有需要尋求援助的俄勒岡州民現有的資源之一是由聯邦政府資助的房主援助基金（HAF），該基金已獲聯邦撥款99.61億美元，幫助受疫情影響而出現財困的房主，其中俄勒岡州獲分發9000萬美元。

房主援助項目的助理主任布林克說：「房主援助基金可以幫助房主每月的供款、支付物業管理費、物業稅和其他住房費用，及某情況下幫助房主未來的付款等。」

申請HAF的條件，除了因疫情造成財困外，更有收入限制的，但限制還是相當寬鬆。例如，居住在三縣地區的一個四口之家，收入上限是159,750美元，可申請援助支付逾期未付的每月供款以及其它拖欠的住房費用。同一地區的四口家庭，收入在106,500美元以下，就可申請援助來支付每月供款。每個家庭可獲得最高6萬元的援助。

為了防止被銀行收屋，一位資深經濟學家艾若西說，你應該削減開支。他指出，取消外出就餐（從酒吧到咖啡店）可以為一個家庭每月節省1500美元。