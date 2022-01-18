問題檢測站宣佈暫停服務

隨著新冠疫情大舉在本地區蔓延，快篩、核酸PCR檢測需求大增，往往一位難求，州司法部共接獲與一個檢測站有關的16宗投訴， 該檢測站Center for COVID Control，終宣佈周五起暫停服務。

Center for COVID Control在全國有數百個檢測點，在俄勒岡州共有4個，3個在大波特蘭地區。其中位於東北區一空置商舖內的檢測站，只見衛生環境不太好，商舖玻璃滿是塗鴉，店外的行人路都是垃圾，在街角就有一個無家者營地。但在過去數星期，這裡經常出現人龍，有民眾指出，外面的檢測中心經常滿約，他們唯有到此一試。

有投訴指，該機構未有理會民眾的投訴，這包括檢測要付費，或是檢測後沒有結果，甚至還未接受檢測就已收到結果等。更有投訴指該中心在 收集了檢測樣本後，隨便放在一個置於室外的桶內，沒有任何保護檢測人的資料。

衛生局指出，到任何地方接受檢測都不需要填寫社安號或遞上護照登記的。

該機構本地區負責人表示，他們的檢測是免費的，只需到來一掃二維碼，填寫一些身份證上的資料就可進行檢測。

該機構在其網頁上解釋為何暫停服務時，並未有提到司法部向他們進行的調查，只是說因為檢測需求過大，已超出員工所能負荷，因此影響到服務的標準。並表示直到他們有信心所有檢測站的服務均達標時才會重開，估計是1月22日。

原來這家機構三個月前才在本州註冊營運，總部位於伊利諾州。

在本州的所有檢測中心均要取得許可證才能為民眾進行檢測，並要向州衞生部門提交檢測報告。州衛生局表示，他們從沒有接過這所中心的有關報告，並已將問題提交到向聯邦政府。

負責監督臨床實驗室質量標準的聯邦機構醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 的發言人證實，多個州已接獲有關這家檢測中心的投訴。

州司法部提醒民眾，如果到一些臨時檢測站，一定要留意，例如收費，沒有展示機構標誌或向您查問一些敏感的個人資料等。

衛生官員指出要做病毒檢測，最好去一些由醫療機構主理的中心，又或到本地藥房。